< sekcia Zahraničie
V Mekke sa začína každoročná moslimská púť hadždž
Púť hadždž ako jeden z piatich pilierov islamu do pútnického mesta aj napriek napätiu na Blízkom východe pritiahla podľa odhadov viac ako 1,5 milióna veriacich z celého sveta.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Mekka 25. mája (TASR) - V pondelok sa oficiálne začala každoročná púť do saudskoarabskej Mekky. Púť hadždž ako jeden z piatich pilierov islamu do pútnického mesta aj napriek napätiu na Blízkom východe pritiahla podľa odhadov viac ako 1,5 milióna veriacich z celého sveta, píše TASR na základe správ agentúr AP a AFP.
Hadždž spája moslimov rôznych rás, etník, jazykov či ekonomických podmienok, pre ktorých je príležitosťou požiadať Boha o odpustenie hriechov. Niektorí z nich preto mnoho rokov šetria peniaze na cestu alebo čakajú na povolenie zúčastniť sa.
Pútnici počas niekoľkých dní vykonávajú aj napriek vysokým teplotám v Mekke tradičné náboženské rituály. Saudskoarabská meteorologická služba predpovedala, že maximálne teploty sa tento týždeň môžu pohybovať medzi 42 a 47 stupňami Celzia.
Veriacim bude preto pomáhať viac ako 50.000 zdravotníckych pracovníkov a 3000 sanitiek v snahe predísť tragédii z roku 2024. Extrémne horúčavy presiahli 51 stupňov Celzia a zahynulo viac než 1300 ľudí.
Množstvo pútnikov sa tradične v prvý deň púte zhromažďuje v rozsiahlom stanovom tábore v údolí Miná v neďalekej púšti. Často už predtým absolvujú v posvätnom stave ihram rituál Tawáf, keď sedemkrát v protismere hodinových ručičiek obídu posvätnú Kaabu uprostred Veľkej mešity.
Na druhý deň, ktorý sa považuje za vrcholový v rámci púte, ich čaká hlavný obrad na hore Arafát, kde podľa tradície prorok Mohamed predniesol svoju poslednú kázeň.
Hadždž trvá takmer týždeň. Je jedným z piatich pilierov islamu a musí ju aspoň raz za život absolvovať každý moslim, ktorý je telesne i duševne zdravý a finančné zabezpečený. Je to jedno z najväčších náboženských zhromaždení na svete.
Hadždž spája moslimov rôznych rás, etník, jazykov či ekonomických podmienok, pre ktorých je príležitosťou požiadať Boha o odpustenie hriechov. Niektorí z nich preto mnoho rokov šetria peniaze na cestu alebo čakajú na povolenie zúčastniť sa.
Pútnici počas niekoľkých dní vykonávajú aj napriek vysokým teplotám v Mekke tradičné náboženské rituály. Saudskoarabská meteorologická služba predpovedala, že maximálne teploty sa tento týždeň môžu pohybovať medzi 42 a 47 stupňami Celzia.
Veriacim bude preto pomáhať viac ako 50.000 zdravotníckych pracovníkov a 3000 sanitiek v snahe predísť tragédii z roku 2024. Extrémne horúčavy presiahli 51 stupňov Celzia a zahynulo viac než 1300 ľudí.
Množstvo pútnikov sa tradične v prvý deň púte zhromažďuje v rozsiahlom stanovom tábore v údolí Miná v neďalekej púšti. Často už predtým absolvujú v posvätnom stave ihram rituál Tawáf, keď sedemkrát v protismere hodinových ručičiek obídu posvätnú Kaabu uprostred Veľkej mešity.
Na druhý deň, ktorý sa považuje za vrcholový v rámci púte, ich čaká hlavný obrad na hore Arafát, kde podľa tradície prorok Mohamed predniesol svoju poslednú kázeň.
Hadždž trvá takmer týždeň. Je jedným z piatich pilierov islamu a musí ju aspoň raz za život absolvovať každý moslim, ktorý je telesne i duševne zdravý a finančné zabezpečený. Je to jedno z najväčších náboženských zhromaždení na svete.