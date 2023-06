V Mekke sa začína veľká moslimská púť hadždž

Mekka 25. júna (TASR) - V saudskoarabskom meste Mekka sa v nedeľu začala veľká moslimská púť, nazývaná hadždž, ktorá sa tento rok po troch rokoch pandémie prvýkrát uskutoční bez akýchkoľvek obmedzení.



Ako v nedeľu informovala agentúra AFP citovaná TASR, v najposvätejšom pútnickom mieste islamu tento rok očakávajú viac ako dva milióny pútnikov zo 160 krajín sveta. Ešte pred jej oficiálnym začiatkom - do piatka - úrady Saudskej Arábie zaregistrovali už 1,6 milióna pútnikov z cudziny.



"Tento rok budeme svedkami najväčšej púte hadždž v histórii," ak všetko pôjde podľa plánu, predpovedal úradník saudskoarabského ministerstva pre veľkú a malú púť (hadždž a umra).



Všetky hotely v Mekke a okolí sú plne obsadené až do prvého júlového týždňa, keď sa hadždž skončí. "V našej sieti 67 hotelov nie je voľné ani jedno lôžko," povedal pre agentúru AFP jeden z hotelierov.



Hadždž je popri vyznaní viery, modlitbe, pôste a almužne piatym pilierom islamu. Najmenej raz za život ju má vykonať každý veriaci moslim, ak má na to prostriedky a pokiaľ mu to umožní zdravie. Pozostáva zo série náboženských obradov, ktoré sa vykonávajú počas niekoľkých dní v posvätnom meste a jeho okolí.



Už v sobotu začali veriaci v centre Veľkej mešity v Mekke vykonávať obrad "tawáf", ktorý spočíva v obchádzaní ústrednej moslimskej svätyne Káby - veľkej kubickej stavby zahalenej do čiernej látky vyšívanej zlatom, ku ktorej sa moslimovia z celého sveta obracajú, aby sa modlili. Kába predstavuje v islame Dom Boží a jedinečnosť Boha.



V nedeľu večer sa pútnici vydajú do údolia Miná, vzdialeného asi päť kilometrov od Veľkej mešity, a potom ich čaká hlavný obrad na hore Arafát, kde údajne prorok Mohamed predniesol svoju poslednú kázeň.



Históriu hadždžu poznačilo mnoho tragédií vrátane tlačeníc s mnohými obeťami, ale od roku 2015 neboli zaznamenané žiadne závažné nehody.



Tohtoročnú púť však sprevádzajú horúčavy - teploty sa blížia k 45 stupňom Celzia -, preto saudskoarabské úrady zriadili početné zdravotné strediská a nasadili 32.000 zdravotníkov.