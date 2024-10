V Meklenburskom zálive pri pobreží Baltského mora horí tanker

Berlín 11. októbra (TASR) - Na palube nemeckého tankera s vykurovacím olejom vypukol v piatok ráno požiar. Tanker kotví v Meklenburskom zálive pri pobreží Baltského mora na severovýchode Nemecka. Všetkých sedem členov jeho posádky previezli do bezpečia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP odvolávajúcich sa na vyhlásenia miestnych záchranárov.



"V piatok ráno vypukol na tankeri Annika požiar," uviedlo nemecké Ústredné veliteľstvo pre mimoriadne námorné situácie (CCME).



Tanker plaviaci sa pod nemeckou vlajkou je dlhý 73 a široký 12 metrov a podľa DPA preváža 640 ton ťažkého vykurovacieho oleja. Momentálne sa nachádza v Meklenburskom zálive, konkrétne vo vodách medzi mestami Kühlungsborn a Warnemünde. Je ukotvený a pripojený aj k remorkéru. Požiar sa snažia uhasiť plavidlá záchrannej služby, pričom do oblasti boli vrtuľníkmi vyslané aj ďalšie tímy hasičov.



Rezort životného prostredia spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko uvádza, že dosiaľ neboli zaznamenané žiadne škody na životnom prostredí ani zranenia, ako to tvrdili predošlé medializované správy. Príčina požiaru nie je bezprostredne známa.