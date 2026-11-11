< sekcia Zahraničie
V Meklenbursku-Predpomoransku bude ľavicová vláda
Po niekoľkých týždňoch rokovaní však sociálni demokrati (SPD), ktorí skončili na druhom mieste, Zelení a krajne ľavicová strana Ľavica (Die Linke) oznámili, že dosiahli dohodu o vytvorení vlády.
Autor TASR
Berlín 11. novembra (AFP) – Tri nemecké ľavicové politické strany sa v utorok dohodli na vytvorení koaličnej vlády v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko. Dohoda zabráni tomu, aby sa k moci dostala strana Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá zvíťazila v septembrových krajinských voľbách, informovala agentúra AFP.
Voľby v Meklenbursku-Predpomoransku boli jednými z troch regionálnych volieb, ktoré sa v Nemecku konali v septembri. Konzervatívci kancelára Friedricha Merza v nich dosiahli veľmi slabé výsledky, čo vyvolalo špekulácie, že jeho vlastná strana by sa ho mohla pokúsiť odvolať z funkcie.
Protiimigračná a Rusku naklonená AfD, ktorá vedie aj v celoštátnych prieskumoch verejnej mienky, získala v Meklenbursku-Predpomoransku 38 percent hlasov. Merzova Kresťanskodemokratická únia (CDU) zaznamenala svoj historicky najhorší volebný výsledok a nedostala sa do krajinského parlamentu.
Po niekoľkých týždňoch rokovaní však sociálni demokrati (SPD), ktorí skončili na druhom mieste, Zelení a krajne ľavicová strana Ľavica (Die Linke) oznámili, že dosiahli dohodu o vytvorení vlády.
„Rokovania boli náročné a väčšinou sa končili neskoro v noci,“ uviedla podľa agentúry AFP krajinská premiérka Manuela Schwesigová (SPD) pri oznámení dohody v Schwerine, hlavnom meste spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko.
Nemecké politické strany dlhodobo uplatňujú voči krajnej pravici princíp izolácie, ktorého cieľom je vylúčiť jej účasť na vládnutí. Dôvodom je aj historická skúsenosť Nemecka s nacistickou diktatúrou.
AfD dúfa, že čoskoro zostaví svoju prvú krajinskú vládu v Sasku-Anhaltsku, ďalšej spolkovej krajine na území bývalého komunistického východného Nemecka. V septembrových voľbách tam získala 44 percent hlasov.
Napriek neúspechu konzervatívcov v regionálnych voľbách Merz vyhlásil, že sa nemieni vzdať funkcie. Zároveň zdôraznil, že chce zachovať svoju vládnu koalíciu v záujme „demokratickej budúcnosti“ Nemecka.
Na celoštátnej úrovni vládne konzervatívny blok CDU/CSU v koalícii so sociálnymi demokratmi (SPD).
Voľby v Meklenbursku-Predpomoransku boli jednými z troch regionálnych volieb, ktoré sa v Nemecku konali v septembri. Konzervatívci kancelára Friedricha Merza v nich dosiahli veľmi slabé výsledky, čo vyvolalo špekulácie, že jeho vlastná strana by sa ho mohla pokúsiť odvolať z funkcie.
Protiimigračná a Rusku naklonená AfD, ktorá vedie aj v celoštátnych prieskumoch verejnej mienky, získala v Meklenbursku-Predpomoransku 38 percent hlasov. Merzova Kresťanskodemokratická únia (CDU) zaznamenala svoj historicky najhorší volebný výsledok a nedostala sa do krajinského parlamentu.
Po niekoľkých týždňoch rokovaní však sociálni demokrati (SPD), ktorí skončili na druhom mieste, Zelení a krajne ľavicová strana Ľavica (Die Linke) oznámili, že dosiahli dohodu o vytvorení vlády.
„Rokovania boli náročné a väčšinou sa končili neskoro v noci,“ uviedla podľa agentúry AFP krajinská premiérka Manuela Schwesigová (SPD) pri oznámení dohody v Schwerine, hlavnom meste spolkovej krajiny Meklenbursko-Predpomoransko.
Nemecké politické strany dlhodobo uplatňujú voči krajnej pravici princíp izolácie, ktorého cieľom je vylúčiť jej účasť na vládnutí. Dôvodom je aj historická skúsenosť Nemecka s nacistickou diktatúrou.
AfD dúfa, že čoskoro zostaví svoju prvú krajinskú vládu v Sasku-Anhaltsku, ďalšej spolkovej krajine na území bývalého komunistického východného Nemecka. V septembrových voľbách tam získala 44 percent hlasov.
Napriek neúspechu konzervatívcov v regionálnych voľbách Merz vyhlásil, že sa nemieni vzdať funkcie. Zároveň zdôraznil, že chce zachovať svoju vládnu koalíciu v záujme „demokratickej budúcnosti“ Nemecka.
Na celoštátnej úrovni vládne konzervatívny blok CDU/CSU v koalícii so sociálnymi demokratmi (SPD).