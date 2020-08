V Melbourne bude od nedele platiť nočný zákaz vychádzania

Canberra 2. augusta (TASR) - V druhom najväčšom austrálskom meste Melbourne bude platiť nočný zákaz vychádzania, oznámili v nedeľu tamojšie úrady, ktoré zintenzívňujú snahy o zastavenie šírenia nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP a DPA.



"Nočný zákaz vychádzania v metropolitnej oblasti Melbourne bude platiť od nedele 20.00 h. miestneho času. Jediným dôvodom byť mimo svojho bydliska medzi 20.00 h. a 5.00 h. je dochádzanie do zamestnania alebo poskytnutie starostlivosti," oznámil v nedeľu premiér štátu Viktória Daniel Andrews. Za porušenie tohto zákazu zaplatia previnilci na mieste 1179 dolárov. Ak sa prípad dostane pred súd, pokuta bude niekoľkonásobne vyššia.



Andrews tiež oznámil "stav katastrofy", ktorý dáva polícii a iným orgánom dodatočné právomoci. Premiér tiež oznámil niekoľko nových obmedzení.



Obyvatelia Melbourne budú môcť od nedele večera stráviť mimo domova za účelom cvičenia iba hodinu denne, a to maximálne päť kilometrov od svojho bydliska. Nakupovať bude môcť každý deň iba jedna osoba z domácnosti, a to taktiež maximálne päť kilometrov od svojho bydliska.



Vyučovanie vo väčšine škôl a na univerzitách bude od stredy opäť prebiehať online. Zakázané je aj konanie svadieb.



Štát Viktória sa počas posledných týždňov stal epicentrom druhej vlny pandémie COVID-19 v Austrálii. V tomto štáte, ktorého hlavným mestom je práve Melbourne, sa situácia od júna s príchodom druhej vlny koronavírusovej pandémie výrazne zhoršila. Vo štvrtok tam zaznamenali rekordných 723 nových prípadov ochorenia COVID-19.



Cez noc vo Viktórii podľahlo ochoreniu COVID-19 sedem ľudí, čím celkový počet úmrtí na toto ochorenie dosiahol v tomto štáte 123. Za posledných 24 hodín tam pribudlo 671 nových prípadov nákazy.



V Austrálii podľa agentúry AFP doteraz zaznamenali viac ako 18.000 prípadov a 208 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19.