V Melbourne predĺžia lockdown o ďalší týždeň

Melbourne 2. júna (TASR) - Lockdown v austrálskom meste Melbourne súvisiaci s pandémiou koronavírusu predĺžia o týždeň, informuje v stredu agentúra DPA.



Vo zvyšku austrálskeho štátu Viktória budú obmedzenia v piatok uvoľnené, potvrdil tamojší premiér James Merlino. V Melbourne môžu obyvatelia opustiť svoje domovy len v prípade cesty do práce, na nákup, s cieľom športovej aktivity alebo cesty na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Zákaz platí aj pre cestovanie z iných častí štátu Viktória do Melbourne.



V celej Viktórii zaviedli od 28. mája na sedem dní prísny lockdown po desiatkach nových prípadov nákazy koronavírusom. Momentálne je v štáte ešte 60 aktívnych prípadov, spresnil Merlino.



Vlani platil v Melbourne mesiac trvajúci lockdown s prísnymi opatreniami. Austrália so svojimi 25 miliónmi obyvateľov zvládla pandémiu vďaka mimoriadne prísnym opatreniam doposiaľ dobre, píše DPA. V celej krajine potvrdili spolu 30.000 prípadov, v spojitosti s ochorením COVID-19 zomrelo 910 ľudí.



Hranice Austrálie sú uzatvorené od marca 2020. Napriek tomu sa ozývajú hlasy kritikov, pretože očkovacia kampaň napreduje pomaly a vláda pravdepodobne umožní medzinárodné cestovanie až v roku 2022.