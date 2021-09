V Merkelovej volebnom obvode zvíťazila kandidátka SPD

Berlín/Postupim 27. septembra (TASR) - Parlamentné kreslo odchádzajúcej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej získala v nedeľňajších voľbách do Spolkového snemu kandidátka súperiacej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), a to po prvý raz od roku 1990.



Merkelová zvíťazila vo svojom volebnom obvode v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko na severovýchode krajiny v zmienenom roku v prvých slobodných voľbách po opätovnom zjednotení Nemecka, aby obhájila tento priamy mandát v siedmich nasledujúcich voľbách. Poslankyňou za tento obvod sa tentoraz stane Anna Kassautzká z SPD, ktorá porazila uchádzača CDU Georga Günthera.



Dlhoročná kancelárka v roku 2018 oznámila, že už nebude znova kandidovať. Jej nástupca na čele spolkovej vlády v Berlíne vzíde z nedeľňajších volieb, v ktorých jej kresťanskí demokrati z únie CDU/CSU zaznamenali svoj najhorší výsledok od roku 1949. Podľa prognóz skončili tesne druhí za SPD.



V jednom zo sledovaných súbojov o priame mandáty poslancov porazil v nedeľu kandidát sociálnych demokratov na spolkového kancelára Olaf Scholz v susednom Brandenbursku svoju súperku o tento post zo strany Zelených Annalenu Baerbockovú.



Scholz dostal 34 percent hlasov v krajinskej metropole Postupim, zatiaľ čo za Baerbockovú hlasovalo 18,8 percenta voličov, uviedla agentúra DPA. Spolupredsedníčka Zelených, ktorí skončili v spolkových voľbách na treťom mieste, dúfali však v lepší výsledok, sa dostane do nemeckého parlamentu z kandidátky svojej strany.