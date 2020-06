V mestách Minneapolis a St. Paul sa skončil zákaz vychádzania

Minneapolis 6. júna (TASR) - Pre obyvateľov amerických miest Minneapolis a St. Paul už v piatok večer neplatil zákaz nočného vychádzania. Štát Minnesota okrem toho plánuje odtiaľ odvolať nasadených príslušníkov štátnej polície a Národnej gardy, informovala agentúra AP.



V susediacich mestách došlo koncom minulého týždňa k násilným protestom a vlámaniam do obchodov po smrti Afroameričana Georgea Floyda pri zatýkaní minneapoliskými policajtmi. Tamojšie protesty sú už takmer týždeň pokojné, čo platilo aj o piatkových demonštráciách asi 1000 ľudí v St. Paul a stoviek ďalších v Minneapolise.



Guvernér Minnesoty Tim Walz uviedol, že pokojné protesty pomohli dosiahnuť rýchlu zmenu pravidiel, ktorými sa riadi minneapoliská polícia. Mesto v piatok súhlasilo s tým, že policajti budú mať zakázané používať dusiace zovretie. Políciu Minneapolisu tiež podrobia vyšetrovaniu dodržiavania občianskych práv.



George Floyd zomrel 25. mája v Minneapolise pri zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu niekoľko minút kľačal na krku. Zatknutý sa sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať a v nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho smrť vyvolala v mestách po celých USA protesty, ktoré prerástli do násilností.



Kalifornský guvernér Gavin Newsom v piatok nariadil, aby z výcviku príslušníkov štátnej polície vyradili chmat, pri ktorom môže dôjsť k spomaleniu alebo zablokovaniu prúdenia krvi do mozgu. Takáto praktika, ktorej ukončenie používania už medzičasom avizovali viaceré policajné zbory v USA, nemá podľa Newsoma miesto v 21. storočí.



V meste Seattle v štáte Washington medzitým starostka Jenny Durkanová zakázala polícii používať slzotvorný plyn, na čo ju vyzvali viaceré skupiny dohliadajúce na prácu polície. Toto opatrenie bude podľa nej platné najmenej 30 dní.