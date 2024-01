V meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy pokračujú boje

Chán Júnis 29. januára (TASR) – V meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy pokračujú ťažké boje a nemocnica al-Amal je obkľúčená izraelskými jednotkami. V pondelok to vyhlásil Palestínsky Červený polmesiac, TASR informuje na základe správy televízie CNN.



Izraelská armáda (IDF) v pondelok oznámila, že jej lietadlá zasiahli "dve budovy slúžiace ako teroristická infraštruktúra a usmrtili ozbrojených teroristov" vo vnútri. Podľa doterajších skúseností Izrael predpokladá, že bojovníci hnutia Hamas zneužívajú civilnú infraštruktúru ako napríklad nemocnice na svoju ochranu.



Už viac ako týždenné boje sťažujú alebo znemožňujú prístup do nemocníc al-Amal a al-Násir. Humanitárna organizácia Lekári bez hraníc (MSF) v pondelok na sociálnej platforme X (predtým Twitter) varovala, že počas bombardovania mesta Chán Júnis v nemocnici Násir skolabovali kriticky dôležité zdravotnícke služby. Nemocnica je v súčasnosti najväčším zdravotníckym zariadením v Pásme Gazy.



Na území Izraela v prístavnom meste Haifa neďaleko veliteľstva námorných síl auto vážne zranilo izraelského vojaka. Jeho vodič po náraze vystúpil ozbrojený sekerou, bezpečnostné zložky ho však zastrelili. Jeho identita nie je polícii známa. Zasahujúci zdravotník uviedol, že zranený vojak má poranené dolné končatiny a po prevoze do nemocnice je vo vážnom stave.