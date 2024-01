V meste Chán Júnis sa našlo viac než 100 tunelov, operácie pokračujú

Tel Aviv 11. januára (TASR) – Izraelská armáda odhalila v meste Chán Júnis v Pásme Gazy a jeho okolí stovky vstupov do viac než 100 tunelov. Ako uviedla vo štvrtkovom vyhlásení, bude pokračovať v ich prehľadávaní a ničení. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Izraelské obranné sily (IDF) v príspevku na sociálnej sieti Telegram dodali, že ich jednotky počas operácií zneškodnili aj teroristov. Podľa armády v jednom z tunelov pod mestom Chán Júnis v minulosti zadržiavali rukojemníkov. Vybudovanie tohto tunela bolo očividne veľmi nákladné. Izraelská armáda odhadla náklady na jeho vyhĺbenie a vybavenie ventiláciou a rozvodmi na milióny šekelov.



Pod Pásmom Gazy sa tiahne celá sieť tunelov dlhá mnoho kilometrov. Niektoré sa nachádzajú v hĺbke niekoľkých desiatok metrov, aby odolali izraelským bombám. Palestínske militantné hnutie Hamas tunely používa aj na náhle útoky zo zálohy, dodala armáda.



Brigádny generál Don Goldfus v stredu pre denník The Times of Israel vyhlásil, že izraelská armáda zmenila svoju stratégiu a už nevyhľadáva a neničí iba vstupy do tunelov, ale do nich posiela vojakov, pretože predpokladá, že sa v nich skrývajú bojovníci Hamasu.



Sieť tunelov v oblasti mesta Chán Júnis v južnej časti Gazy údajne slúži ako úkryt tamojšieho vedenia Hamasu a jeho gazského lídra Jahju Sinwára. Izraelské médiá nedávno zverejnili informácie, že IDF poznajú miesto jeho úkrytu, no nezaútočili naň, pretože sa Sinwár obklopil zajatcami ako živými štítmi. Informáciu sa nepodarilo nezávisle overiť, armáda sa správam odmietla vyjadriť.