V meste Derna na východe Líbye pre záplavy zahynulo zrejme 2000 ľudí

Tobruk 11. septembra (TASR) - Zrejme až 2000 ľudí zahynulo v prístavnom meste Derna na východe Líbye v dôsledku záplav, ktoré zapríčinila búrka Daniel. V telefonickom rozhovore pre miestnu televíziu to povedal tamojší premiér Usáma Hamád. Tisíce ďalších ľudí sú podľa jeho slov nezvestné, píše TASR podľa agentúry AP.



Derna bola vyhlásené za tzv. zónu katastrofy. Záplavy zničili veľkú časť mesta, do ktorého sa podľa miestnych médií nedá dostať. Obyvatelia nemajú elektrický prúd ani telekomunikačné spojenie. Nezvestných by tam mohlo byť až vyše 5000 ľudí, uviedol miestny predstaviteľ a vyzval medzinárodné organizácie, aby mestu pomohli. Usáma Hamád, premiér východolíbyjskej vlády národnej stability, vyhlásil v pondelok trojdňový smútok.



Búrka Daniel zasiahla v noci na nedeľu východné pobrežie Líbye. Okrem Derny vyčíňala aj v mestách Džabal al-Achdar či Benghází, kde bol vyhlásený zákaz nočného vychádzania a na niekoľko dní zatvorili školy. Búrka by sa mala presunúť na západ Egypta, kam podľa očakávania prinesie nepriaznivé počasie.



V Líbyi panuje chaos od povstania v roku 2011, pri ktorom zvrhli a zabili dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího. Krajina je rozdelená medzi tzv. vládu národnej jednoty sídliacu v hlavnom meste Tripolis na západe, ktorá má podporu OSN, a súperiacu vládu na východe. Obe strany sa opierajú o podporu viacerých miestnych ozbrojených skupín, ako aj regionálnych a svetových mocností.