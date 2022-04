V meste Dnipro je v márniciach vyše 1500 zabitých ruských vojakov

Kyjev 13. apríla (TASR) - Telesné pozostatky vyše 1500 zabitých ruských vojakov sa nachádzajú v márniciach v ukrajinskom meste Dnipro. Oznámil to v stredu Mychalo Lysenko, zástupca starostu tohto mesta, ktoré sa dosiaľ takmer vyhlo útokom ruských síl. TASR prevzala správu z agentúry AFP a Rádia svoboda.



"V márniciach v Dnipre je viac ako 1500 mŕtvych ruských vojakov, o ktorých nemá nikto záujem," povedal Lysenko novinárom.



Vyjadril nádej, že "niektoré z ruských matiek si budú môcť prísť po svojich synov, ktorých celý život vychovávali... Nech sa stalo čokoľvek, ale toto sú niečie deti. Mamy ich vychovávali, mali ich radi, chodili s nimi prvého septembra do školy. My to všetko zorganizujeme, len nech si odvezú telá svojich synov,“ pokračoval Lysenko.