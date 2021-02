V meste Hamm sú pre variant koronavírusu v karanténe štyri bytovky

Heidelberg 16. februára (TASR) - V západonemeckom meste Hamm sa od pondelňajšieho večera koná rozsiahla policajná operácia po tom, čo tam bol zistený prípad nákazy tzv. britským variantom nového koronavírusu. Informovala o tom v utorok hovorkyňa miestnej polície, píše agentúra DPA.



Do mesta Hamm s približne 180.000 obyvateľmi ležiacom v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko bolo vyslaných približne sto policajtov. Infekčnejší britský variant koronavírusu sa tam podľa miestnych predstaviteľov potvrdil u stavebného robotníka.



Do karantény boli umiestnené štyri obytné bloky. Ich obyvatelia absolvujú testy na prítomnosť koronavírusu. Policajti sa starajú o to, aby sa dodržiavali karanténne opatrenia.



Britský variant B.1.1.7 je jedným z troch, ktorých výskyt v Nemecku potvrdil Inštitút Roberta Kocha (RKI) - ďalšími sú juhoafrický a brazílsky. Šéf RKI vo februári informoval, že britský variant bol zistený v 13 zo 16 nemeckých spolkových krajín a zatiaľ spôsobil takmer šesť percent zo všetkých prípadov nákazy.



Nemecká vláda v súvislosti so zvýšeným výskytom variantov vírusu posilnila finančné zdroje pre laboratóriá, aby mohli vykonávať sekvenovanie odobratých vzoriek a získali tak lepší prehľad o tom, ako sa jednotlivé varianty v krajine šíria.