V meste Juliaca pochovali obete násilností, protesty pokračujú

Juliaca 12. januára (TASR) - Násilné zrážky medzi protivládnymi demonštrantami a políciou v Peru sa rozšírili aj do turistického mesta Cusco, kde v stredu zahynul jeden demonštrant a viac ako 20 ľudí vrátane šiestich policajtov bolo zranených. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Násilné potláčanie protivládnych protestov a obvinenia z politickej represie bude priamo na mieste preverovať delegácia Medziamerickej komisie pre ľudské práva (IACHR), ktorá do Peru pricestovala v stredu.



Peruánska prokuratúra v utorok oznámila, že začína vyšetrovanie pre podozrenia z genocídy proti prezidentke Boluarteovej a ďalším najvyšším predstaviteľom krajiny.



Násilné zrážky pokračujú aj v druhom najväčšom meste Arequipa, v meste Tacna na hranici s Čile sa začal časovo neobmedzený štrajk.



Najhoršia situácia je v regióne Aymara na hraniciach s Bolíviou. V meste Juliaca sa do smútočného pochodu počas hromadného pohrebu zapojili desaťtisíce ľudí. Každá zo 17 rakiev bola zahalená do peruánskej vlajky.



Demonštrácie za odstúpenie prezidentky Diny Boluarteovej a predčasné voľby trvajú už viac ako mesiac a vyžiadali si doteraz najmenej 48 obetí a stovky zranených. Boluarteová nahradila svojho predchodcu Pedra Castilla 7. decembra, keď ho odvolal parlament. Následne bol zatknutý a obvinený z pokusu o štátny prevrat.