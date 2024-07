V Lurdoch nebudú osvetlené mozaiky kňaza stíhaného za zneužívanie žien

Rím 3. júla (TASR) - Mozaiky katolíckeho kňaza a známeho slovinského umelca Marka Rupnika vo svätyni vo francúzskom pútnickom meste Lurdy už večer nebudú osvetlené. Rozhodla o tom príslušná diecéza, ktorú o to požiadala skupina žien zneužitých Rupnikom, uviedla v stredu agentúra AFP.



Rupnik (69) bol vyšetrovaný pre psychické a sexuálne násilie, ktorého sa v priebehu takmer 30 rokov údajne dopustil voči najmenej 20 ženám.



Rupnikových viac ako 200 mozaík zdobí chrámy po celom svete - od Madridu po Washington - a sú aj na pútnických miestach vrátane Fatimy v Portugalsku či vo Vatikáne. Pätica žien v júni požiadala diecézy, kde sú tieto diela vystavené, aby ich odstránili.



Francúzska diecéza Tarbes-Lourdes, pod ktorú spadajú aj Lurdy, v utorok informovala, že žiadosti zneužitých žien vyhovie nateraz aspoň čiastočne: Rupnikove mozaiky v Sanktuáriu Panny Márie Lurdskej, jednom z najvýznamnejších pútnických miest na svete, už nebudú počas večerných procesií osvetlené.



Talianska právnička Laura Sgrová, ktoré zastupuje zneužité ženy, označila toto rozhodnutie za "prvý krok, ktorý víta". Upozornila však, že Rupnikove diela budú stále viditeľné a "budú naďalej podnecovať nepokoj veriacich a bolesť obetí".



Biskup Jean-Marc Micas reagoval, že on osobne by dal mozaiky odstrániť, ale že tento postoj zatiaľ nemá "širšiu podporu".



Mnohé zo žien obviňujúcich Rupnika zo zneužívania sú mníšky z kláštora v Ľubľane, ktorý začiatkom 90. rokov spoluzakladal. Ďalšie obvinenia zo zneužívania sa týkajú Rupnikovho pôsobenia v umeleckom inštitúte v Ríme, ktorý tiež založil.



Cirkev v roku 2020 Rupnika nakrátko exkomunikovala. Vrátil sa do nej po tom, ako sa formálne kajal. V júni 2023 Rupnika vylúčili z jezuitskej rehole, ktorej členom je aj pápež František - ten vlani v októbri zrušil premlčanie Rupnikovho prípadu, aby sa s ním mohol uskutočniť súdny proces.