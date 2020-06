V meste Malmö protestovalo proti rasizmu prinajmenšom 1000 ľudí

Štokholm 5. júna (TASR) - Prinajmenšom 1000 ľudí porušilo vo štvrtok obmedzenia zavedené v dôsledku pandémie koronavírusu a vyšlo protestovať proti rasizmu do ulíc prístavného mesta Malmö na juhu Švédska. Demonštráciu vyvolala nedávna smrť Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel v americkom štáte Minnesota počas policajného zásahu, informuje agentúra DPA.



Organizátorom povolili úrady zhromaždenie 50 ľudí - v súlade s platnými obmedzeniami prijatými v obave zo šírenia koronavírusu.



Na demonštráciu však prišlo omnoho viac ľudí, v dôsledku čoho polícia vyhlásila, že akciou porušili platné obmedzenia a zúčastnených vyzvala, aby sa rozišli.



Podľa polície trvalo následne približne hodinu, kým dav zhromaždených začal odchádzať z pláže a priľahlej rekreačnej oblasti vo štvrti Ribersborg.



Väčšina z demonštrantov odtiaľ smerovala ďalej do centra mesta, pričom pokrikovali heslá ako "Žiadni rasisti v našich uliciach", informoval večerník Kvällsposten.



Podobný protest sa v stredu konal aj v Štokholme, kde do ulíc vyšli tisíce ľudí.



Švédsky premiér Stefan Löfven vo štvrtok občanov varoval pred rizikom šírenia koronavírusu na veľkých zhromaždeniach, hoci pripustil, že ich hnev voči rasizmu chápe.



Minister vnútra Mikael Damberg zase demonštrantov vyzval, aby zvolili formu online protestov, inak totiž podľa jeho slov "mnoho ľudí riskuje, že ochorie a umrie".



Policajný prezident Anders Thornberg uviedol, že polícia protesty nemôže vopred zakázať, keďže "právo demonštrovať" je silným občianskym právom. Zároveň však polícia musí zaistiť, aby ich účastníci dodržiavali pravidlá.



Afroameričan George Floyd zomrel 25. mája v Minneapolise v štáte Minnesota pri zásahu policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden z nich mu niekoľko minút kľačal na krku. Pri zatýkaní sa opakovane sťažoval, že nemôže dýchať. Sanitka následne odviezla bezvládne telo 46-ročného Floyda do nemocnice, kde ho vyhlásili za mŕtveho.



Neprimeraný zásah polície, nakrútený okolostojacimi, vyvolal po celých USA protesty, ktoré vyústili do násilností. Protestné zhromaždenia sa konali aj v mnohých ďalších krajinách.