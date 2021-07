V meste Marbella vrazilo motorové vozidlo do davu na chodníku

Marbella 19. júla (TASR) - V španielskom meste Marbella vrazilo motorové vozidlo do davu ľudí, keď vybehlo na chodník, na ktorom sa nachádzali terasy niekoľkých reštaurácii. Zranenia utrpelo najmenej desať osôb. Miestna polícia vylúčila ako motív terorizmus, informovala agentúra AP.



K incidentu došlo v čase, keď sa na terasách reštaurácii nachádzalo množstvo ľudí na obede. Väčšinu zranených previezli do miestnej nemocnice. Dve osoby s ťažkými zraneniami však prepravili do väčšej okresnej nemocnice v meste Malaga, píše sa vo vyhlásení polície.



Na zverejnených videonahrávkach vidieť, ako čašníci pomáhajú ľudom ležiacim na zemi alebo upratujú, i niekoľko sanitiek a policajtov.



Motorové vozidlo riadil 30-ročný muž, ktorého ihneď na mieste zadržali.



V roku 2017 v Španielsku zahynulo 16 ľudí a zranených bolo 140 ďalších pri dvoch po sebe idúcich útokoch islamistov v Barcelone a meste Cambrils, kde páchatelia vrazili automobilmi do skupín ľudí.