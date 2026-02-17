< sekcia Zahraničie
V meste patróna Talianska prvýkrát vystavia pozostatky sv. Františka
František z Assisi (1181/82 - 1226) je jedným z najznámejších svätých katolíckej cirkvi.
Autor TASR
Assisi 17. februára (TASR) - Po takmer ôsmich storočiach budú po prvýkrát verejne vystavené telesné pozostatky katolíckeho svätca Františka z Assisi. Jeho rodné mesto v strednom Taliansku, v ktorom žije vyše 27.000 obyvateľov, očakáva pri tejto príležitosti státisíce návštevníkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Po prvý raz ich sprístupnia počas tohto víkendu. Podľa Rehole menších bratov (františkánov) sa už prihlásilo viac ako 350.000 ľudí, ktorí si v pápežskej Bazilike svätého Františka chcú pozrieť relikvie.
František z Assisi (1181/82 - 1226) je jedným z najznámejších svätých katolíckej cirkvi. V roku 1228, dva roky po smrti, ho pápež Gregor IX. vyhlásil za svätého a v roku 1939 ho pápež Pius XII. vyhlásil za patróna Talianska. Jeho meno si vybral aj Jorge Mario Bergoglio po zvolení za pápeža, ktorý zomrel minulý rok.
Syn bohatého obchodníka so súknom z mesta Assisi opustil začiatkom 13. storočia ako 20-ročný rodinu a svoj život zasvätil viere žijúc ako pustovník v dobrovoľnej chudobe.
František zomrel 3. októbra 1226 večer tak, ako si to prial, vyzlečený na holej zemi. Na druhý deň ho pochovali v kostole sv. Juraja v Assisi. V roku 1818 povolil pápež Pius VII. františkánom hrob odkryť - odvtedy sa jeho kosti viackrát vedecky skúmali a ich pravosť bola niekoľkokrát potvrdená, naposledy v roku 2015, pripomenula agentúra.
Cirkev zdôvodňuje svoje rozhodnutie vystaviť telesné pozostatky svätca tým, že veriacim chce pri príležitosti 800. výročia Františkovho úmrtia ponúknuť „bezprostredný, zmyslový zážitok“. Návštevníci si ich budú môcť pozrieť v meste Assisi do 22. marca, dodala DPA.
