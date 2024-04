V meste Polici nad Metují auto narazilo do ľudí pred supermarketom

Police nad Metují 9. apríla (TASR) - Vo východočeskom meste Police nad Metují v utorok popoludní vrazilo auto do skupinky ľudí pred supermarketom. Zranených je osem ľudí vrátane troch detí a vodiča auta. Jedno dieťa transportoval do nemocnice vrtulník a okolnosti incidentu vyšetruje polícia. TASR informuje podľa webov idnes.cz a novinky.cz.



Podľa stôp na ceste auto vyletelo z kruhového objazdu smerom k supermarketu, vybehlo na chodník a narazilo do radu ľudí pred stánkom.



Podľa policajnej hovorkyne Ivy Kormošovej u vodiča nebol preukázaný alkohol. Do ľudí zrejme narazil pre zdravotnú indispozíciu, ktorú si nepamätal.



Ako uviedla hovorkyňa záchrannej služby Lucia Hanušková, jedno zo zranených detí prepravil vrtuľník do nemocnice v Hradci Královom. Podľa nej záchranári ošetrili sedem ľudí, hasiči hovoria o ôsmich.



"Pomáhali sme so zaistením miesta nehody a ošetrením zranených,“ uviedla hovorkyňa hasičov Martina Götzová s tým, že okrem leteckého transportu jednej osoby boli ďalší zranení prevezení sanitkami.



"V myšlienkach sme so všetkými zranenými a ich blízkymi. Nech sú všetci čoskoro v poriadku," informoval zhruba hodinu po udalosti starosta Police nad Metují Jiří Škop.