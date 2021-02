V ruskom meste Viazma pochovali ostatky padlých z napoleonských vojen

Viazma 13. februára (TASR) - Telesné pozostatky francúzskych a ruských vojakov, ktorí padli počas Napoleonovho katastrofického ústupu z Moskvy v roku 1812, v sobotu opätovne pochovali v západoruskom meste Viazma. Podľa tlačovej agentúry AFP išlo o ojedinelý moment prejavu jednoty medzi týmito krajinami.



Štátni činitelia a potomkovia ruských a francúzskych vojenských vodcov z 19. storočia sa zišli na slávnostnom obrade, na ktorom boli uložené do hrobov ostatky 126 ľudí zabitých v jednej z najkrvavejších bitiek Napoleonovho vpádu do Ruska.



Uniformovaní nosiči za zvukov hudby vojenskej kapely dopravili osem rakiev zahalených vlajkami na cintorín vo Viazme, nachádzajúcej sa vyše 200 kilometrov západne od Moskvy. Rakvy s ostatkami 120 vojakov, troch žien a troch tínedžerov boli uložené do zeme, pričom úkon sprevádzala čestná salva.



Na obrade sa zúčastnila Julija Chitrovová, potomkyňa ruského poľného maršala Michaila Kutuzova, považovaného v Rusku za národného hrdinu, ktorý odrazil Napoleona, ako aj princ Joachim Murat, rovnomenný potomok jedného z Napoleonových najslávnejších veliteľov. Kulisu dopĺňali nadšenci vojenskej histórie v dobových uniformách.



Obrad sa uskutočnil pri príležitosti 200. výročia Napoleonovho úmrtia, ktoré si Francúzsko pripomína tento rok. Pozostatky objavili v masovom hrobe francúzski a ruskí archeológovia v roku 2019.



Podľa odborníkov boli zmienené tri ženy tzv. markytánky, ktoré sa vo francúzskej armáde starali o zranených a dohliadali na chod poľnej kuchyne, zatiaľ čo traja adolescenti boli zrejme vojenskými bubeníkmi.



Predpokladá sa, že všetci zahynuli počas bitky o Viazmu, ktorá sa odohrala 3. novembra 1812 na začiatku ústupu Napoleonovej armády z Moskvy a krátko pred jej tragickým prekročením rieky Berezina.