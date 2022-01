V meste Si-an zatvorili dve nemocnice pre zlyhania počas lockdownu

Peking 13. januára (TASR) - V Číne zatvorili dve nemocnice v meste Si-an, ktoré sa momentálne už tri týždne nachádza v lockdowne z dôvodu šírenia koronavírusu. Pacientov nebudú prijímať až dovtedy, kým nenapravia chyby súvisiace s prísnym uplatňovaním protipandemických pravidiel. Tie okrem iného viedli k odmietnutiu starostlivosti o ženu vo vysokom štádiu tehotenstva, ktorá neskôr potratila. O dočasnom uzavretí nemocníc informovali vo štvrtok tamojší predstavitelia, píše agentúra AFP.



Minulý týždeň sa museli poprední zdravotnícki predstavitelia v Si-ane, hlavnom meste čínskej provincie Šen-si, verejne ospravedlniť po tom, čo boli na sociálnych sieťach zverejnené znepokojivé fotografie a videá. Tie zachytávali napríklad ženu v ôsmom mesiaci tehotenstva, ktorá pred jednou z miestnych nemocníc sedela na plastovom stolčeku v kaluži krvi. Ošetriť ju odmietli z dôvodu, že jej negatívny test na covid tesne prekročil 48-hodinovú lehotu platnosti.



Okrem tohto incidentu došlo k tragickému prípadu i v ďalšej z tamojších nemocníc. Miestna obyvateľka uviedla, že minulý týždeň zomrel jej otec po tom, čo pre "pravidlá súvisiace s pandémiou" nedostal zdravotnícku pomoc napriek tomu, že trpel ochorením srdca.



Obe nemocnice dostali varovanie a museli "pozastaviť prevádzku na tri mesiace s cieľom napraviť (pochybenia)". Na opätovné otvorenie budú potrebovať povolenie.



Zdravotnícka komisia v meste Si-an v štvrtkovom vyhlásení uviedla, že obe nemocnice "zlyhali v plnení si povinnosti zachraňovať životy".



"Viedlo to k oneskoreniam pri záchrane, diagnostike a liečbe kriticky chorých pacientov, vzbudilo to širokú pozornosť verejnosti a malo to zlý dosah na spoločnosť," uviedli zdravotnícke úrady.



Prvá zo spomínaných nemocníc dostala nariadenie suspendovať svojho generálneho manažéra a prepustiť viacerých zamestnancov; v druhej z nich nariadili odvolať riaditeľa i jeho zástupcu, ako aj hlavnú sestru na ambulantnom oddelení.



Mestská samospráva čelí rozsiahlej kritike za spôsob, akým bojuje s koronavírusovou krízou. Mnohí obyvatelia Si-anu sa sťažujú, že nemajú prístup k potravinám a každodenným potrebám, pretože z dôvodu lockdownových obmedzení nesmú opustiť svoje domovy.



V Si-ane od 9. decembra potvrdili vyše 2000 prípadov nákazy – v posledných dňoch sa však ich počet znižuje, vo štvrtok hlásili len šesť novoinfikovaných.