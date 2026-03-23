V meste Stolac vypukli po zničení grafiti o Vukovare potýčky
Denník spresňuje, že grafiti vytvorili mladí Chorváti pri kruhovom objazde na vstupe do mesta Stolac v sobotu.
Autor TASR
Záhreb 23. marca (TASR) - K potýčkam desiatok ľudí, podľa všetkého Chorvátov a Bosniakov, došlo v nedeľu večer v meste Stolac na juhu Bosny a Hercegoviny. Predchádzalo tomu zničenie grafiti venovaného pamiatke chorvátskych obetí v meste Vukovar z čias občianskej vojny sprevádzajúcej rozpad Juhoslávie. V meste nasadili početné policajné hliadky, informuje TASR podľa správy agentúry HINA a chorvátskeho denníka Večernji list.
Denník spresňuje, že grafiti vytvorili mladí Chorváti pri kruhovom objazde na vstupe do mesta Stolac v sobotu. V noci na nedeľu bol však vandalmi poliaty čiernou farbou, čo v tomto meste obývanom Bosniakmi aj Chorvátmi vyvolalo napätie, uviedli tamojšie portály.
Na inom kruhovom objazde medzičasom bosnianska mládež vyvesila bosniansku zástavu z čias občianskej vojny spolu s odkazom „Toto nebude krajina zločincov“. V nedeľu večer približne o 18.30 h napätie vyústilo do fyzických potýčok niekoľkých desiatok osôb. Polícia podľa denníka rýchlo zasiahla, pričom privolala posily aj z okolitých miest vrátane Mostaru.
Miestne médiá uviedli, že počas potýčok viacerých ľudí zadržali a niekoľko ľudí utrpelo zranenia, polícia to však oficiálne nepotvrdila. Večernji list pripomína, že mesto Stolac je častým ohniskom podobných medzietnických nepokojov.
Vukovar sa po druhej svetovej vojne stal prvým európskym mestom, ktoré bolo kompletne zničené. Bitka o Vukovar sa začala 25. augusta 1991 ofenzívou juhoslovanskej armády a srbských polovojenských jednotiek, pričom jeho obliehanie trvalo 87 dní. Obranu mesta napokon zlomili 18. novembra 1991. Zahynulo pritom niekoľko stoviek obrancov aj civilistov. Späť do Chorvátska bolo reintegrované až mierovou dohodou v roku 1998.
Denník spresňuje, že grafiti vytvorili mladí Chorváti pri kruhovom objazde na vstupe do mesta Stolac v sobotu. V noci na nedeľu bol však vandalmi poliaty čiernou farbou, čo v tomto meste obývanom Bosniakmi aj Chorvátmi vyvolalo napätie, uviedli tamojšie portály.
Na inom kruhovom objazde medzičasom bosnianska mládež vyvesila bosniansku zástavu z čias občianskej vojny spolu s odkazom „Toto nebude krajina zločincov“. V nedeľu večer približne o 18.30 h napätie vyústilo do fyzických potýčok niekoľkých desiatok osôb. Polícia podľa denníka rýchlo zasiahla, pričom privolala posily aj z okolitých miest vrátane Mostaru.
Miestne médiá uviedli, že počas potýčok viacerých ľudí zadržali a niekoľko ľudí utrpelo zranenia, polícia to však oficiálne nepotvrdila. Večernji list pripomína, že mesto Stolac je častým ohniskom podobných medzietnických nepokojov.
Vukovar sa po druhej svetovej vojne stal prvým európskym mestom, ktoré bolo kompletne zničené. Bitka o Vukovar sa začala 25. augusta 1991 ofenzívou juhoslovanskej armády a srbských polovojenských jednotiek, pričom jeho obliehanie trvalo 87 dní. Obranu mesta napokon zlomili 18. novembra 1991. Zahynulo pritom niekoľko stoviek obrancov aj civilistov. Späť do Chorvátska bolo reintegrované až mierovou dohodou v roku 1998.