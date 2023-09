V meste Umaň sa zhromaždili desaťtisíce židovských pútnikov

Umaň 16. septembra (TASR) - Desaťtisíce židovských pútnikov z celého sveta sa v piatok zhromaždili v ukrajinskom meste Umaň v Čerkaskej oblasti napriek varovaniam, aby necestovali v dôsledku hrozieb súvisiacich s ruskou vojenskou inváziou, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Ukrajinské úrady pred podujatím zvýšili bezpečnostné opatrenia a vyzvali pútnikov, aby sa riadili ich varovaniami. "Zatiaľ prišlo do Umaňu zhruba 32.000 židovských pútnikov," uviedla Iryna Rybnycká z tamojšieho kultúrneho a historického centra, ktorý sa v meste stará o židovské pamiatky a cintoríny. "Sú tu isté obmedzenia, ktoré pútnici musia akceptovať, ak chcú prísť na Ukrajinu," dodala s tým, že ide o tie isté reštrikcie, ktorými sa musia riadiť aj všetci Ukrajinci.



Každý rok prichádzajú do Umane chasidskí židovskí pútnici z celého sveta, aby na Roš ha-šana - židovský Nový rok - navštívili hrobku jednej z hlavných postáv chasidského judaizmu, ukrajinského rabína Nachmana z Braclavi.



Nachman, zakladateľ ultraortodoxného židovského hnutia, zomrel v meste Umaň v roku 1810. Sľúbil, že "veriacich zachráni pred peklom", ak na Roš ha-šana prídu navštíviť jeho hrob.



"Pre nás je neprísť na Roš ha-šana k rabínovi Nachmanovi nebezpečnejšie než rakety, než vojna, než čokoľvek iné," uviedol 53-ročný Joseph Libermensch, ktorí do Umane pricestoval z Jeruzalema. "Naša rodina chodí do Umane už viac ako sto rokov a žiadna vojna nás nemôže zastaviť," dodal.



V apríli tohto roka zasiahla ruská raketa bytovku v meste Umaň, pripomína AFP. Útok si vtedy vyžiadal viac než 20 obetí na životoch.



Spojené štáty vyzvali svojich občanov, aby na Roš ha-šana do Umani necestovali. Urobil tak aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý zároveň varoval, že v meste je nedostatok krytov i ochrany.