V mestečku pri frankfurtskom letisku sa strieľalo
Útočník z miesta činu ušiel a polícia po ňom momentálne intenzívne pátra.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 17. marca (TASR) - Neznámy útočník zastrelil v noci na utorok dvoch ľudí v pohostinskom zariadení v nemeckom Raunheime neďaleko frankfurtského letiska. Páchateľ je na úteku a jeho motív je neznámy. TASR o tom informuje na podľa správy agentúry DPA.
Podľa predbežných zistení polície ozbrojená osoba vstúpila do miestneho bistra o 3.45 h a následne zastrelila dvoch ľudí, obaja zraneniam na mieste podľahli.
Útočník z miesta činu ušiel a polícia po ňom momentálne intenzívne pátra.
Podľa predbežných zistení polície ozbrojená osoba vstúpila do miestneho bistra o 3.45 h a následne zastrelila dvoch ľudí, obaja zraneniam na mieste podľahli.
Útočník z miesta činu ušiel a polícia po ňom momentálne intenzívne pátra.