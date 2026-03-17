Utorok 17. marec 2026Meniny má Ľubica
V mestečku pri frankfurtskom letisku sa strieľalo

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 17. marca (TASR) - Neznámy útočník zastrelil v noci na utorok dvoch ľudí v pohostinskom zariadení v nemeckom Raunheime neďaleko frankfurtského letiska. Páchateľ je na úteku a jeho motív je neznámy. TASR o tom informuje na podľa správy agentúry DPA.

Podľa predbežných zistení polície ozbrojená osoba vstúpila do miestneho bistra o 3.45 h a následne zastrelila dvoch ľudí, obaja zraneniam na mieste podľahli.

Útočník z miesta činu ušiel a polícia po ňom momentálne intenzívne pátra.
Neprehliadnite

OBRAZOM: Zlaté sošky poznajú majiteľov. Aké bolo odovzdávanie Oscarov?

OSCARY SÚ ROZDANÉ: Kto si odniesol tieto významné sošky?

OTESTUJTE SA: Precestujte svet v novom geografickom kvíze

TÝŽDENNÍK: Všetko niekedy nestačí