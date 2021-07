V metropole Tunis platí čiastočný lockdown

Tunis 1. júla (TASR) – Tuniské úrady zaviedli od štvrtka v hlavnom meste Tunis čiastočný lockdown, snažia sa tak znížiť rekordné denné počty koronavírusovej nákazy a úmrtí. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Oslavy, párty, športové a kultúrne podujatia aj verejné modlitby sú na základe týchto opatrení do 14. júla zakázané v metropole Tunis a jeho okolí. Podobné opatrenia platia aj v pobrežných mestách Súsa a Munastír.



Nové obmedzenia oznámené v stredu večer zahŕňajú aj nočný zákaz vychádzania od 20.00 do 05.00 h nasledujúceho dňa a tiež zákaz podávať jedlo v kaviarňach a reštauráciách, s výnimkou vonkajších priestorov alebo donášky.



Mnohé tuniské nemocnice sú zaplnené a lekári vravia, že nie sú schopní zvládnuť nápor pacientov.



Úplný lockdown (uzávera) platí už od 20. júna v štyroch vnútrozemských oblastiach severoafrickej krajiny, pretože prípady tam špirálovito pribúdajú.



Krízu ešte viac zdôrazňuje, že do niektorých oblastí vyslali armádu, aby dohliadala na dodržiavanie opatrení v rámci lockdownu.



Tuniské ministerstvo zdravotníctva oznámilo v utorok rekordný počet 5921 nakazených koronavírusom a 116 úmrtí na ochorenie COVID-19 – to sú posledné aktuálne údaje z tejto krajiny s 12 miliónmi obyvateľov.



Tunisko zápasí s nedostatkom očkovacích látok a zatiaľ podalo prvú dávku približne 15 percentám svojich obyvateľov, pričom dve dávky vakcíny dostalo len niečo vyše pol milióna ľudí.