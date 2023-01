V mexickom metre budú pre sériu nehôd hliadky národnej gardy

Mexiko 13. januára (TASR) - V metre v hlavnom meste Mexika bude nasadených 6060 príslušníkov Národnej gardy. Ide o reakciu na sériu nehôd, ktoré by podľa primátorky Claudie Sheinbaumovej mohli byť spôsobené sabotážou. V noci na piatok o tom informovala agentúra AP.



K poslednej nehode v mexickom metre došlo minulú sobotu, keď sa pri prejazde medzi stanicami zrazili dva vlaky metra, pričom zahynul jeden človek a desiatky osôb utrpeli zranenia.



Miestne médiá informovali, že na tomto úseku trate boli predtým problémy so signalizáciou.



Sheinbaumová uviedla, že príslušníci gardy budú rozmiestnení na staniciach metra "a v niektorých ďalších zariadeniach" v dopravnom systéme. Nasadení tam majú byť "niekoľko mesiacov".



Nevysvetlila, ako príslušníci gardy, ktorí sú väčšinou z armády a sú zaradení do orgánov činných v trestnom konaní, budú môcť pomôcť zvládnuť situáciu, ktorá je - podľa AP - zrejme spôsobená skôr chybami v údržbe, konštrukcii alebo prevádzke metra.



Povolanie gardy na tento účel pripomína podľa AP zvyk prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora, ktorý sa spolieha na armádu pri mnohých činnostiach - od vymáhania vlády zákona až po projekty výstavby infraštruktúry.



Sheinbaumovej rozhodnutie kritizovali najmä mimovládne organizácie, ktoré sa obávajú nedostatku transparentnosti a nadmerného používania sily.



Aj keď vedenie metra uviedlo, že gardisti nebudú ozbrojení, používatelia internetu sa v diskusiách zaujímali, či povinný nástup 6000 ľudí nezhorší preplnenosť, akú často badať vo vlakoch a na nástupištiach metra v meste.



Nehody v mexickom metre sú pre Sheinbaumovú ohrozením - je totiž považovaná za najpravdepodobnejšieho kandidáta vládneho Národného hnutia za obnovu (Movimiento Rrgeneración Nacional - Morena) v prezidentských voľbách v roku 2024, keď sa bude rozhodovať o nástupcovi Lópeza Obradora.



Podobne ako prezident, aj Sheinbaumová často pripisuje vlastné neúspechy sprisahaniu konzervatívcov voči svojej osobe, konštatovala AP.



V minulosti sa v súvislosti s problémami v prevádzke mexického metra hovorilo o zlom technickom stave, nedostatočnej údržbe, zastaraných elektronických systémoch, častých zemetraseniach v meste i o mäkkej pôde. Sabotáž sa doteraz ako príčina problémov nikdy nespomínala.