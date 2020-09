Protesty za interrupčné práva v Mexiku sa skončili bojom s políciou

Mexiko 29. septembra (TASR) - Stovky žien vyšli v pondelok do ulíc mexického hlavného mesta na protest za legalizáciu interrupcií v celom Mexiku. Dostali sa aj do potýčok s políciou po tom, čo niektoré z nich počas protestu kladivami rozbíjali dvere a okná. Informovala o tom agentúra AP.



Ženy v uliciach požadovali bezpečné a legálne interrupcie, ktoré sú v hlavnom meste Mexiko v súčasnosti povolené, ale nie vo väčšine zvyšku krajiny.



Niektoré účastníčky protestu hádzali na policajtov svetlice a zápalné fľaše. Policajti - aj policajtky - použili proti nim slzotvorný plyn.



Podľa televíznych snímok najmenej jeden policajt nakrátko vzbĺkol po zásahu zápalnou fľašou, než požiar uhasili jeho kolegovia hasiacim prístrojom, píše agentúra Reuters.



Zákonu, ktorým by sa legalizoval umelého prerušenia tehotenstva v celom Mexiku, sa venuje opätovná pozornosť po smrti sudkyne Najvyššieho súdu Spojených štátov Ruth Baderovej Ginsburgovej, ktorá bola známa svojou obhajobou práv žien, všíma si Reuters.