V Mexiku sa koná referendum o stíhaní bývalých prezidentov za korupciu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Mexiko 1. augusta (TASR) - Obyvatelia Mexika v nedeľu rozhodujú v celoštátnom referende, presadzovanom prezidentom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom, o tom, či sa majú vyšetrovať a stíhať jeho predchodcovia v úrade za údajnú korupciu.López Obrador, podľa tlačovej agentúry AFP samozvaný bojovník proti korupcii, tvrdí, že verejná diskusia o tejto problematike len posilní participatívnu demokraciu v jeho krajine, ale kritici tejto iniciatívy to väčšinou vnímajú ako politický bulvár.Na to, aby bolo referendum záväzné, musí sa na ňom zúčastniť najmenej 40 percent oprávnených voličov - vyše 37 miliónov ľudí. Väčšinou sa však javia ako nepríliš nadšení, uvádza AFP.Aj keď hlasovanie v prospech návrhu by mohlo získať až 90 percent, bude ťažké dosiahnuť i 30-percentnú účasť, povedal Roy Campos, riaditeľ prieskumnej spoločnosti Mitofsky. Mexičania môžu svoj hlas odovzdať v jednej z 57.000 volebných staníc.Mexiku patrí 124. miesto zo 179 na indexe vnímania korupcie vo svete, ktorý priebežne vypracováva medzinárodná ľudskoprávna organizácia Transparency International. Bývalí mexickí prezidenti môžu byť za korupciu stíhaní ako iní občania, pričom kritici tvrdia, že predmetné referendum je pre spoločnosť nevyhnutné.Hoci je hlasovanie "" Lópeza Obradora, prezident vylúčil, že by hlasoval sám, pretože nechce, aby ho "" obviňoval z pomsty.Referendová otázka, ktorú López Obrador navrhol, menuje päť jeho predchodcov v úrade - Carlosa Salinasa, Ernesta Zedilla, Vicenteho Foxa, Felipeho Calderóna a Enriqueho Peňa Nieta, ktorých moc sa rozprestierala od roku 1988 do roku 2018.López Obrador ich obviňuje z "", čo oni odmietajú.Výsledky referenda sa očakávajú do 48-72 hodín po tom, ako sa volebné miestnosti uzavrú o 18.00 h miestneho času (01.00 h SELČ v pondelok).