V Mexiku schválili kontroverznú reformu súdnictva

Mexiko 5. septembra (TASR) - Dolná komora mexického parlamentu v stredu schválila kontroverzný plán reformy súdnictva, ktorú predstavil odchádzajúci prezident Andrés Manuel López Obrador. Na základe tejto reformy by sudcov mali voliť priamo občania.



Zasadnutie parlamentu sa kvôli protestujúcim, ktorí blokovali prístup do Kongresu, konalo v športovom centre, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



S reformou nesúhlasia súčasní sudcovia, ktorí v auguste vstúpili do štrajku. Reforma vyvolala pobúrenie aj u mexickej opozície a znepokojila Spojené štáty a medzinárodných investorov.



Hnutie národnej obrody (MORENA) Lópeza Obradora a spojenci v júnových voľbách získali dvojtretinovú väčšinu v dolnej komore potrebnú na schválenie ústavných reforiem. Takmer rovnaký podiel získali aj v Senáte.



V utorok pred plánovanou rozpravou stovky zamestnancov v súdnictve autami blokovali ulice a chodníky vedúce k budove Poslaneckej snemovne. Poslanci preto museli svoju rozpravu presunúť do športového centra.



López Obrador tvrdí, že súdnictvo slúži záujmom politickej a hospodárskej elity. Často aj kritizoval Najvyšší súd, ktorý bránil niektorým jeho navrhovaným reformám v oblastiach ako energetika a bezpečnosť. Reformu súdnictva podporuje aj jeho nástupkyňa v úrade prezidenta Claudia Sheinbaumová, ktorá úrad prevezme 1. októbra.



Americký veľvyslanec v Mexiku Ken Salazar varoval, že zmeny v justícii ohrozia obchodné vzťahy medzi susednými krajinami. Priama voľba sudcov podľa neho nevyrieši korupciu ani neposilní súdnu moc a je priamym ohrozením demokracie v Mexiku.



Kanadský veľvyslanec v Mexiku Graeme C. Clark takisto tlmočil znepokojenie investorov zo svojej krajiny voči reforme.



V reakcii na tvrdenia veľvyslancov López Obrador oznámil, že jeho vláda pozastavuje styky s veľvyslanectvami USA a Kanady.