V Mexiku zabili 12 údajných členov drogového kartelu

Mexiko 18. mája (TASR) - Mexické bezpečnostné zložky v sobotu zabili dvanásť údajných členov zločineckej skupiny a deviatich ďalších zatkli vo vidieckej oblasti na juhozápade Mexika, oznámilo mexické ministerstvo bezpečnosti a civilnej ochrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Minister bezpečnosti Omar García Harfuch na sociálnych sieťach potvrdil, že pri operácii neďaleko obce Huitzontla v štáte Michoacán boli zranení aj traja členovia mexického námorníctva. Podľa Harfucha sú zatknuté osoby spojené s trestnými činmi vraždy, vydierania či únosmi.



Ministerstvo tvrdí, že sú v oblasti zločinecké skupiny aktívne zapojené do obchodovania s drogami cez more. Príslušníci mexického námorníctva na mieste údajne našli zbrane a rôzne taktické vybavenie. „Bezpečnostné zložky sa stretli so silnou agresiou, ktorá si vyžiadala použitie sily v súlade s platnými predpismi,“ dodalo ministerstvo.



Mexické noviny El Universal a La Jornada priniesli informácie, že skupina mala byť súčasťou jedného z dvoch najväčších drogových kartelov v Mexiku - Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Spojené štáty tento kartel vo februári označili za teroristickú organizáciu.