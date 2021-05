V Mexiku zabili kandidátku na úrad starostu

Mexiko 26. mája (TASR) - V severnej časti Mexika zavraždili ďalšieho kandidáta na starostu a celkový počet kandidátov zabitých po celej krajine tak stúpol na 34. Voľby sa majú konať 6. júna. Najnovšou obeťou násilia je Alma Barragánová, informovala v stredu tlačová agentúra AP.



Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v stredu oznámil, že táto vražda je "nepochybne" dielom zločineckých gangov.



Konzultačná firma Etellekt uviedla, že prevažná väčšina z 34 zavraždených kandidátov sa uchádzala o miesto na kandidátke alebo o komunálny úrad.



Barragánovú zabili v utorok, keď robila predvolebnú kampaň na úrad starostky mesta Moroleón v štáte Guanajuato, v ktorom sa rozmohlo násilie.



Odborníci tvrdia, že drogové gangy chcú dostať do funkcií na radniciach a v mestských zastupiteľstvách sebe naklonených kandidátov, aby mohli operovať bez zasahovania polície a vymáhať peniaze od miestnych firiem a získavať ich z vládnych rozpočtov.



Prezident López Obrador povedal, že gangy vraždia kandidátov preto, aby odstrašili voličov od hlasovania. "Keď nepríde voliť veľký počet ľudí, vo voľbách dominujú mafie," vysvetlil.



Barragánová sa uchádzala o kandidatúru za malú stranu Hnutie občanov, ktoré vo vyhlásení napísalo: "Je nemysliteľné, aby účasť na politickom živote znamenala ohrozenie vlastného života."



"Toto sú najnásilnejšie voľby v dejinách Mexika a my v Hnutí občanov si neželáme brať to ako niečo normálne," dodalo.



Moroleón sa nachádza neďaleko hranice s mexickým štátom Michoacán, ktorý tiež trápia násilnosti drogových kartelov. Vzbúrený kartel Jalisco bojuje s miestnymi gangmi, podporovanými kartelom Sinaloa, o ovládnutie spomínaného štátu Guanajuato.