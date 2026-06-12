< sekcia Zahraničie
V Mexiku ZABILI novinára, venoval sa kriminálnym témam
Pobrežná oblasť Mexika dlhodobo čelí vlne násilia spojenej s drogovými kartelmi a považuje sa za mimoriadne rizikový región pre prácu žurnalistov.
Autor TASR
Mexiko 12. júna (TASR) - Reportéra, ktorý sa venoval kriminálnym témam, zastrelili vo štvrtok v skorých ranných hodinách miestneho času v štáte Veracruz na východe Mexika. Oznámili to noviny Vanguardia, pre ktoré novinár pracoval. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Pobrežná oblasť Mexika dlhodobo čelí vlne násilia spojenej s drogovými kartelmi a považuje sa za mimoriadne rizikový región pre prácu žurnalistov.
Zavraždený reportér Luis Ángel López Valdez čelil pre svoju prácu vyhrážkam už v minulosti. Miestne úrady preto prijali opatrenia na jeho ochranu, uviedla redakcia novín Vanguardia na sociálnych sieťach.
„Lópeza Valdeza zabili vo štvrtok v skorých ranných hodinách v meste Poza Rica. Ozbrojení muži ho prepadli a zastavili priamo počas jazdy autom,“ uvádza sa v článku na webovej stránke denníka. Redakcia zároveň vyzvala na spravodlivosť, aby smrť ich kolegu neostala nepotrestaná.
Mexiko patrí podľa mimovládnej organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) k najnebezpečnejším krajinám na svete pre výkon novinárskej profesie. Organizácia od roku 1994 zaznamenala v krajine už viac než 150 vrážd novinárov.
V štáte Veracruz nejde o ojedinelý prípad – v januári tohto roka tam zastrelili novinára Carlosa Castra. V uplynulých dňoch neznámi páchatelia vtrhli do domu novinárky Roxany Guzmánovej. Celý incident zaznamenali bezpečnostné kamery a hoci vyšetrovatelia potvrdili jej únos, miesto jej súčasného pobytu zostáva neznáme.
Pobrežná oblasť Mexika dlhodobo čelí vlne násilia spojenej s drogovými kartelmi a považuje sa za mimoriadne rizikový región pre prácu žurnalistov.
Zavraždený reportér Luis Ángel López Valdez čelil pre svoju prácu vyhrážkam už v minulosti. Miestne úrady preto prijali opatrenia na jeho ochranu, uviedla redakcia novín Vanguardia na sociálnych sieťach.
„Lópeza Valdeza zabili vo štvrtok v skorých ranných hodinách v meste Poza Rica. Ozbrojení muži ho prepadli a zastavili priamo počas jazdy autom,“ uvádza sa v článku na webovej stránke denníka. Redakcia zároveň vyzvala na spravodlivosť, aby smrť ich kolegu neostala nepotrestaná.
Mexiko patrí podľa mimovládnej organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) k najnebezpečnejším krajinám na svete pre výkon novinárskej profesie. Organizácia od roku 1994 zaznamenala v krajine už viac než 150 vrážd novinárov.
V štáte Veracruz nejde o ojedinelý prípad – v januári tohto roka tam zastrelili novinára Carlosa Castra. V uplynulých dňoch neznámi páchatelia vtrhli do domu novinárky Roxany Guzmánovej. Celý incident zaznamenali bezpečnostné kamery a hoci vyšetrovatelia potvrdili jej únos, miesto jej súčasného pobytu zostáva neznáme.