V Mexiku zadržali synovca drogového bossa El Chapa
Mexické médiá podozrivého identifikovali ako Isaia Martíneza Zepedu.
Autor TASR
Mexiko 26. mája (TASR) - Mexické bezpečnostné sily zadržali v pohraničnom štáte Sonora na severe krajiny synovca drogového šéfa Joaquína „El Chapa“ Guzmána, po ktorom pátrajú americké orgány, oznámili v utorok tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Minister bezpečnosti Omar Garcia Harfuch na sociálnej sieti X uviedol, že podozrivý je synovec bývalého vodcu kartelu Sinaloa, ktorý si v súčasnosti odpykáva doživotný trest vo väzení v USA.
Mexické médiá podozrivého identifikovali ako Isaia Martíneza Zepedu. Minister zároveň uviedol, že zadržaný muž je hľadaný aj Spojenými štátmi.
Tlačový hovorca ministra pre agentúru AFP uviedol, že rezort nemá bližšie informácie o správach mexických médií, podľa ktorých bol podozrivý zadržaný v roku 2008 s ťažkými zbraňami. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa dostal na slobodu.
El Chapo si odpykáva doživotný trest po tom, čo bol v roku 2019 odsúdený ako bývalý líder kartelu Sinaloa, a tiež za pašovanie obrovského množstva kokaínu a iných drog do Spojených štátov počas 25 rokov svojho pôsobenia. Jeho dvaja synovia Ovidio a Joaquín sú takisto vo väzení v USA pre obvinenia z pašovania drog.
