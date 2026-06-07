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V Mexiku zadržali údajného vodcu gangu MS-13
Prokuratúra vo svojom vyhlásení uviedla, že keď si muž uvedomil, že ho prenasleduje polícia, dal sa na útek, napokon sa ho však podarilo dolapiť.
Autor TASR
Mexiko 7. júna (TASR) - Mexická prokuratúra zadržala v sobotu v južnom pohraničnom štáte Chiapas Orlanda Ramireza, podozrivého vodcu medzinárodného gangu Mara Salvatrucha (MS-13), ktorý sa považuje za jednu z najkrutejších zločineckých organizácií na svete. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Ramireza, známeho ako „El Misterio“ (Tajomný), zadržali v meste Tapachula neďaleko hraníc s Guatemalou, uviedli zdroje štátnej bezpečnosti pre agentúru AFP.
Prokuratúra vo svojom vyhlásení uviedla, že keď si muž uvedomil, že ho prenasleduje polícia, dal sa na útek, napokon sa ho však podarilo dolapiť.
Salvádorský štátny príslušník bol odovzdaný mexickým imigračným úradom, ktoré majú určiť jeho právny status.
Ramirez bol už odsúdený za „vraždu s priťažujúcimi okolnosťami, znásilnenie maloletej osoby, členstvo v nelegálnej organizácii a neoprávnené obmedzenie slobody pohybu“, uviedlo salvádorsky Nadnárodný protigangový úrad.
Je tiež obvinený z nelegálneho držania vojenských zbraní a pokusu o vydieranie, dodal úrad.
V Salvádore sa v apríli začal hromadný súdny proces so 486 údajnými členmi gangu MS-13. Obžalovaných súdia za približne 47.000 trestných činov - vrátane asi 29.000 vrážd - spáchaných v rokoch 2012 - 2022.
Americký prezident Donald Trump po návrate do úradu v roku 2025 zaradil tento gang a niekoľko ďalších latinskoamerických kartelov medzi teroristické organizácie.
V roku 2022 salvádorský prezident Nayib Bukele vyhlásil „vojnu“ gangom a vyhlásil výnimočný stav, ktorý viedol k zadržaniu viac než 90.000 podozrivých členov gangov. Ľudskoprávne organizácie však odsúdili hrubé porušovanie ľudských práv vrátane nedodržiavania riadneho súdneho procesu.
Ramireza, známeho ako „El Misterio“ (Tajomný), zadržali v meste Tapachula neďaleko hraníc s Guatemalou, uviedli zdroje štátnej bezpečnosti pre agentúru AFP.
Prokuratúra vo svojom vyhlásení uviedla, že keď si muž uvedomil, že ho prenasleduje polícia, dal sa na útek, napokon sa ho však podarilo dolapiť.
Salvádorský štátny príslušník bol odovzdaný mexickým imigračným úradom, ktoré majú určiť jeho právny status.
Ramirez bol už odsúdený za „vraždu s priťažujúcimi okolnosťami, znásilnenie maloletej osoby, členstvo v nelegálnej organizácii a neoprávnené obmedzenie slobody pohybu“, uviedlo salvádorsky Nadnárodný protigangový úrad.
Je tiež obvinený z nelegálneho držania vojenských zbraní a pokusu o vydieranie, dodal úrad.
V Salvádore sa v apríli začal hromadný súdny proces so 486 údajnými členmi gangu MS-13. Obžalovaných súdia za približne 47.000 trestných činov - vrátane asi 29.000 vrážd - spáchaných v rokoch 2012 - 2022.
Americký prezident Donald Trump po návrate do úradu v roku 2025 zaradil tento gang a niekoľko ďalších latinskoamerických kartelov medzi teroristické organizácie.
V roku 2022 salvádorský prezident Nayib Bukele vyhlásil „vojnu“ gangom a vyhlásil výnimočný stav, ktorý viedol k zadržaniu viac než 90.000 podozrivých členov gangov. Ľudskoprávne organizácie však odsúdili hrubé porušovanie ľudských práv vrátane nedodržiavania riadneho súdneho procesu.