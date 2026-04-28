V Mexiku zatkli jedného z najvyšších veliteľov kartelu Jalisco
Flores je považovaný za regionálneho veliteľa ovládajúceho rozsiahle oblasti kontrolované kartelom pozdĺž tichomorského pobrežia Mexika.
Autor TASR
Mexiko 28. apríla (TASR) - Mexické špeciálne jednotky zatkli jedného z najvyšších veliteľov zločineckej organizácie Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) Audiasa Floresa, známeho aj ako „El Jardinero“ (Záhradník). Oznámil to v pondelok minister bezpečnosti Omar García Harfuch, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Má zatykač v Mexiku a americké úrady ho taktiež chcú na vydanie,“ napísal García Harfuch v príspevku na sociálnej sieti X. „Americká vláda ponúkla za jeho dolapenie odmenu 5 miliónov dolárov,“ doplnil.
Flores je považovaný za regionálneho veliteľa ovládajúceho rozsiahle oblasti kontrolované kartelom pozdĺž tichomorského pobrežia Mexika. Po februárovom zabití Nemesia Rubéna Osegueru Cervantesa, prezývaného aj „El Mencho“, sa o ňom hovorilo ako o možnom budúcom bossovi celého kartelu.
