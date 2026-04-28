Utorok 28. apríl 2026
V Mexiku zatkli jedného z najvyšších veliteľov kartelu Jalisco

Vystavené noviny čakajú na predaj v Mexico City v pondelok 23. februára 2026, deň po tom, čo mexická armáda zabila vodcu kartelu Jalisco New Generation Nemesia Osegueru Cervantesa, známeho pod prezývkou „El Mencho“. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Mexiko 28. apríla (TASR) - Mexické špeciálne jednotky zatkli jedného z najvyšších veliteľov zločineckej organizácie Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) Audiasa Floresa, známeho aj ako „El Jardinero“ (Záhradník). Oznámil to v pondelok minister bezpečnosti Omar García Harfuch, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

„Má zatykač v Mexiku a americké úrady ho taktiež chcú na vydanie,“ napísal García Harfuch v príspevku na sociálnej sieti X. „Americká vláda ponúkla za jeho dolapenie odmenu 5 miliónov dolárov,“ doplnil.

Flores je považovaný za regionálneho veliteľa ovládajúceho rozsiahle oblasti kontrolované kartelom pozdĺž tichomorského pobrežia Mexika. Po februárovom zabití Nemesia Rubéna Osegueru Cervantesa, prezývaného aj „El Mencho“, sa o ňom hovorilo ako o možnom budúcom bossovi celého kartelu.
