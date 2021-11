V Mexiku zavraždili druhého novinára za týždeň

Mexiko 1. novembra (TASR) – Mexický fotožurnalista Alfredo Cardoso zomrel v nedeľu v nemocnici dva dni po tom, ako ho postrelili v meste Acapulco. Ide o druhého mexického novinára zabitého počas minulého týždňa, uviedli miestne úrady i novinárske organizácie.



Prokuratúra v Acapulcu v piatok oznámila, že Cardosa, ktorý pracoval pre spravodajský portál, našli sedieť na ulici so strelnými zraneniami a previezli ho do nemocnice. Podľa mexických médií a členov rodiny Cardosa predtým uniesli z jeho domu ozbrojení muži, napísala agentúra AP s odvolaním sa na Výbor na ochranu novinárov (VON/CPJ).



Vo štvrtok v štáte Chiapas ležiacom tiež v južnom Mexiku zastrelili reportéra Fredyho Lópeza Arevala, ktorý písal pre viaceré miestne i zahraničné médiá. K útoku došlo, keď sa vrátil do svojho domu v meste San Cristóbal de las Casas.



Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) zaraďuje Mexiko spolu s vojnou zničenou Sýriou a Afganistanom medzi najbezpečnejšie krajiny sveta pre žurnalistov.



V americkej krajine od začiatku tohto roka zabili najmenej deviatich novinárov, čo je viac ako osem obetí počas celého uplynulého roka, uvádza agentúra AFP, aj keď poznamenáva, že nie je jasné, či všetky tieto vraždy súviseli s ich prácou.



Od roku 2000 v Mexiku zavraždili viac ako 100 novinárov a len v malom počte z týchto činov boli aj páchatelia odsúdení, dodáva AFP.