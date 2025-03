V Mexiku zhabali tablety fentanylu v škatuliach s jedlým kaktusom

Mexiko 6. marca (TASR) - Úrady na severe Mexika zhabali v stredu 32 kilogramov drogy fentanyl ukrytej v škatuliach s jedlým mexickým kaktusom známym ako nopál. Drogy smerovali do Spojených štátov. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



Miestna polícia uviedla, že v severomexickom pohraničnom štáte Sonora zhabala približne 275.000 tabliet drogy, ktoré smerovali do amerického štátu Arizona a zatkla pri tom 29-ročného muža. Hodnotu drog vyčíslili na približne 6,5 milióna dolárov (približne 6 miliónov eur). Drogy boli vo forme tabliet, ale aj prášku.



Fentanyl objavili počas kontroly na vojenskom stanovišti na diaľnici spájajúcej mexické štáty Sinaloa a Sonora.



Pašeráci využívajú často bizarné spôsoby na prepravu drog do Spojených štátov. Balíčky s kokaínom a fentanylom už boli nájdené v umelých príčeskoch alebo v avokádach.



K zadržaniu drog došlo v čase, keď sú vzťahy medzi Mexikom a Spojenými štátmi napäté pre uvalenie amerických ciel na mexické dovozy. Jednou z podmienok pozastavenia platnosti ciel o mesiac bolo obmedzenie pohybu drog a utečencov cez mexicko-americkú hranicu. V utorok začali 25-percentné clá platiť.



Trump v stredu oznámil pre Mexiko a Kanadu ďalšiu mesačnú výnimku z ciel na dovozy automobilov.