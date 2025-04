V Michigane sú pre mrznúci dážď od soboty státisíce ľudí bez elektriny

Lansing 2. apríla (TASR) - Sever amerického štátu Michigan naďalej čelí rozsiahlym výpadkom elektriny po tom, čo cez víkend mrznúci dážď vyvracal stromy a poškodzoval elektrické vedenie. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



Podľa serveru poweroutage.us bolo v utorok popoludní v Michigane viac ako 180.000 výpadkov, v pondelok to bolo vyše 300.000. Niektoré časti štátu sú bez elektriny už od soboty. „Je to ľadová situácia. Stromy a elektrické vedenie je preťažené. Všetko sa rúca,“ uviedol policajný šerif okresu Charlevoix Chuck Vondra.



Zástupca polície okresu Cheboygan odporučil obyvateľom opustiť oblasť, pokiaľ majú takúto možnosť. V meste Petoskey úrady sprístupnili radnicu pre ľudí, ktorí sa potrebujú ohriať alebo nabiť si svoje telefóny.



Energetická spoločnosť Presque Isle Electric & Gas Co-op tvrdí, že obnova elektriny môže trvať niekoľko dní. „Výzvou sú trosky, neprejazdné cesty a stovky zvalených stĺpov. Výmena každého stĺpu trvá niekoľko hodín,“ uviedla spoločnosť.



V niekoľkých okresoch na severe Michiganu uzavreli školy. Policajti s motorovými pílami pomáhali s uvoľňovaním neprejazdných ciest a niektorým občanom dovážali kyslíkové bomby. Na čerpacích staniciach sa tvorili zástupy áut.



Osemkilometrový most Mackinac spájajúci časti štátu Michigan oddelené Hurónskym a Michiganským jazerom museli úrady uzavrieť, pretože z jeho veží a káblov padali veľké kusy ľadu na mostovku.