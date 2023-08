V Miláne namerali najvyššiu dennú teplotu za ostatných 260 rokov

Miláno 25. augusta (TASR) - V Miláne tento týždeň namerali najvyššiu priemernú dennú teplotu za posledných najmenej 260 rokov. Oznámila to v piatok talianska regionálna agentúra na ochranu životného prostredia (ARPA), informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Priemernú dennú teplotu 33 stupňov Celzia zaznamenala v stredu meteorologická stanica Milano-Brera. Ide o vôbec najvyššiu hodnotu od roku 1763, od ktorého sa na tejto stanici začali zaznamenávať takéto údaje. Predošlým rekordom tohto severotalianskeho mesta bola teplota 32,8 stupňa Celzia, nameraná 11. augusta 2003.



Agentúra okrem toho uviedla, že streda a štvrtok (23. a 24.) august boli dosiaľ najteplejšími dňami tejto letnej sezóny v celom Lombardsku, kde leží aj Miláno, pričom v niekoľkých tamojších mestách boli zaznamenané aj teploty nad 40 stupňov Celzia.



ARPA informovala, že "intenzívne a abnormálne" vysoké teploty postihli v týchto dňoch aj Alpy. Vlna horúčav sa má však podľa agentúry už čoskoro skončiť, pričom už začiatkom budúceho týždňa by ju mali vystriedať silné búrky a prudký pokles denných teplôt, a to až na 10-15 stupňov Celzia.