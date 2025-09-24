< sekcia Zahraničie
V milánskej galérii otvorili výstavu s Armaniho modelmi
Armaniho modely šiat a klasických oblekov v galérii umiestnili medzi majstrovské diela talianskeho umenia.
Autor TASR
Miláno 24. septembra (TASR) - Viac než 120 modelov talianskej módnej ikony Giogia Armaniho bolo v stredu vystavených v prestížnej milánskej galérii Pinacoteca di Brera, kde sa móda spojila s výtvarným umením. Výstava si tak pripomína 50. výročie značky tohto nedávno zosnulého návrhára, píše TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.
„Móda, chápaná ako dekoratívne umenie, vstupuje do Brery (mestská štvrť v Miláne, pozn. TASR) v rámci jedinečnej udalosti – dialógu medzi Giorgiom Armanim, múzeom a umeleckým dedičstvom, ktoré chráni,“ uviedla zástupkyňa riaditeľa galérie Chiara Rostagnová.
Výstava s názvom „Giorgio Armani: Milano, per amore“ (Miláno, z lásky) bola sprístupnená verejnosti v druhý deň milánskeho týždňa módy. Ide o jeden z posledných projektov zosnulého návrhára, ktorý zomrel začiatkom septembra vo veku 91 rokov.
Do jednej z miestností umiestnili napríklad modrú sukňu (s blúzou), ktorú mala na sebe herečka Juliette Binocheová na 69. filmovom festivale v Cannes. Model sa nachádza pred obrazom Madony s dieťaťom od Giovanniho Belliniho.
V ďalšej miestnosti, medzi slávne fresky vojakov od Donata Bramanteho, umiestnili sivohnedý oblek, ktorý nosil Richard Gere vo filme „Americký gigolo“ z roku 1980.
Armani pomohol Milánu dostať sa na módnu mapu, konštatuje AFP. Bol osobitne spojený so štvrťou Brera. Zo svojho bytu mal výhľad na galériu a bol čestným členom Akadémie výtvarných umení v Brere, ktorá v roku 1809 založila galériu Pinacoteca.
Práve táto galéria prišla s nápadom spolupráce ešte vlani. Práce pokračovali až do Armaniho smrti. Podľa organizátorov bol Armani opatrný pri umiestňovaní modelov do tohto priestoru. Trval na tom, aby oblečenie nezakrývalo žiadny z obrazov.
Armani predstavoval jednu z najvýznamnejších osobností v oblasti svetovej módy. Narodil sa 11. júla 1934 v meste Piacenza, ale väčšinu svojej kariéry strávil v Miláne.
Pochovaný bol v rodinnej kaplnke v Rivalte.
