V Minneapolise pokračovali demonštrácie proti policajnému násiliu

Minneapolis 28. mája (TASR) - Demonštrácie proti policajnému násiliu v americkom štáte Minnesota sprevádzali výtržnosti a zrážky medzi protestujúcimi a políciou, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Ľudia v meste Minneapolis vyšli v stredu do ulíc už druhý deň po sebe po tom, ako v pondelok v dôsledku policajného zásahu zomrel Afroameričan George Floyd.



Štyroch policajtov, ktorí sa na zásahu zúčastnili, v utorok prepustili zo služby a prípad vyšetrujú štátne aj federálne úrady.



Demonštranti v stredu podpálili jeden obchod a vtrhli do priestorov predajne maloobchodného reťazca Target. Polícia použila slzotvorný plyn a snažila sa demonštrantom zabrániť preliezť oplotenie okolo policajnej stanice, kde pracovali aj policajti, ktorí sa podieľali na pondelkovom zásahu.



Ľudia sa v stredu zhromaždili aj na mieste, kde polícia Floyda zatkla. Toto zhromaždenie však prebehlo bez vandalizmu.



Floyda zatkla polícia v pondelok večer za priestupok po tom, ako údajne pri platbe v obchode použil falošnú 20-dolárovú bankovku.



Videozáznam zhotovený okolostojacimi ľuďmi zachytáva spútaného muža ležiaceho na zemi. Jeden z policajtov v kľaku tlačil kolenom na Floydov krk. Zatknutý upozorňoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Krátko na to zomrel v nemocnici.



Floydova smrť podľa AFP vyvolala v USA pobúrenie. Americký prezident Donald Trump na Twitteri mužovu smrť označil za "smutnú a tragickú".



"Požiadal som o urýchlené vyšetrenie a vysoko oceňujem všetku prácu, ktorú odvádzajú miestne orgány činné v trestnom konaní," napísal prezident. Takisto vyjadril sústrasť Floydovej rodine a priateľom.