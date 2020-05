V Minneapolise rozmiestnili 500 vojakov Národnej gardy

Minneapolis 29. mája (TASR) - Päťsto vojakov americkej Národnej gardy rozmiestnili v mestách Minneapolis a Saint Paul na severe USA, kde tri noci po sebe prebiehali násilné protesty proti zabitiu Afroameričana Georgea Floyda políciou. V piatok o tom informovala Národná garda, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



"Naši vojaci sú vycvičení na ochranu života, zachovania majetku a zaistenia práva ľudí pokojne demonštrovať," uviedol generálmajor Jon Jensen z Národnej gardy v americkom štáte Minnesota, kde sa spomínané mestá nachádzajú.



Afroameričana Floyda zatkla polícia v Minneapolise v pondelok 25. mája večer po spáchaní priestupku. Videozáznam zhotovený svedkami incidentu ho zachytáva spútaného a ležiaceho na zemi. Jeden z policajtov mu niekoľko minút kolenom tlačil na krk. Zatknutý 46-ročný Floyd sa sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice.



Štyroch policajtov, ktorí sa na zásahu zúčastnili, v utorok prepustili z polície. Napriek tomuto rýchlemu kroku však zostáva otázne, či niektorý z nich bude čeliť aj trestnému stíhaniu, napísala agentúra DPA.



Smrť Afroameričana vyvolala v štáte Minnesota vlnu protestov a vyhrotila už aj tak napäté vzťahy miestnych obyvateľov s políciou.



Po tom, ako sa protesty zmenili v noci na stredu už aj na rabovanie, požiadal starosta Minneapolisu Jacob Frey o pomoc príslušné štátne orgány.



Minneapolis je najväčšie mesto Minnesoty. Spolu so Saint Paul, hlavným mestom Minnesoty a druhým najväčším v štáte, vytvára metropolitnú oblasť známu ako Twin Cities.