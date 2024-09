V Minnesote ukázali verejnosti párik mláďat vzácneho tigra amurského

Minneapolis 12. septembra (TASR) - V zoologickej záhrade v americkom štáte Minnesota ukázali verejnosti dve mláďatá vzácneho tigra amurského - po prvý raz, odkedy ich matka Dari 23. mája priviedla na svet. Narodenie Andreia a Amaliye zvyšuje šance na prežitie tohto ohrozeného druhu, ktorého prirodzeným prostredím je východné Rusko a severná Čína, píše TASR podľa správy agentúry AP.



"Darí sa im veľmi dobre," povedala zoologička Trista Fischerová. "Veľmi pozorne sme ich sledovali. Dari bola fantastická, ako matka im poskytla vynikajúcu starostlivosť. A dnes sme dosiahli medzník, keď sú mláďatá plne zaočkované a vážia 18 až 20 kilogramov," dodala.



Vedci odhadujú, že v divočine žije iba 400 až 500 tigrov amurských, ktoré sú známe aj ako tigre ussurijské alebo sibírske. V tridsiatych a štyridsiatych rokoch minulého storočia boli na pokraji vyhynutia, situácia sa však následne o čosi zlepšila. Chov tigrov amurských je náročný, približne jedno zo štyroch mláďat sa nedožije dospelého veku, to však platí aj v prípade života v divočine, vysvetlila Fischerová. Tigrov amurských ohrozujú aj pytliaci.



Minnesotská zoologická záhrada, ktorá sa nachádza na predmestí mesta Minneapolis, má za sebou dlhú históriu chovu a ochrany tigrov: v zoo sa narodilo 57 mláďat, 46 z nich prežilo aspoň mesiac a 21 napokon malo vlastné mláďatá, celkovo až 86. Po narodení Andreia a Amaliye žije v zoo sedem tigrov amurských vrátane ich otca.



"Toto potomstvo je práve teraz veľmi cenné pre populáciu (druhu)," povedala Fischerová s tým, že genetická rozmanitosť zdravých tigrov žijúcich v zajatí by raz mohla pomôcť aj tigrom žijúcim v divočine.



Hovorca zoo informoval, že mláďatá zostanú so svojou matkou minimálne rok a pol. Následne Fischerová, vedúca amerického Programu pre prežitie druhov tigra, rozhodne, či sa jedinci hodia na párenie a rozmnožovanie.