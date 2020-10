V Minsku demonštrovali desaťtisíce ľudí, polícia nasadila vodné delá

Minsk 4. októbra (TASR) - Desaťtisíce demonštrantov vyšli v nedeľu opäť do ulíc bieloruského hlavného mesta Minsk. Protesty proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi sa už ôsmy víkend po sebe konali Minsku a ďalších bieloruských mestách; celkovo sa na nich zúčastnilo vyše 100.000 ľudí, informovala agentúra DPA.



Demonštrantov rozháňala v centre Minsku polícia vodnými delami. Krátko po začatí protestu aj viacerých z nich zadržala. Bieloruská asociácia novinárov uviedla, že polícia vzala do väzby aj prinajmenšom troch predstaviteľov médií.



Bielorusko zrušilo od piatka všetky doteraz vydané akreditácie pre zahraničných novinárov, čím sa značne sťažilo nezávislé pokrývanie opozičných demonštrácií. Vláda pritom uviedla, že v udeľovaní týchto akreditácií zavádza nový postup. Od pondelka má tak začať pracovať osobitná komisia ministerstva zahraničných vecí, ktorá ich bude udeľovať podľa nových pravidiel.



Bielorusi okrem toho tento týždeň dostali od ministerstva vnútra textovú správu, v ktorej ich rezort varoval, že za účasť na nepovolených protestoch im hrozí trestné stíhanie.



Pozorovatelia informovali, že úrady vypli mobilný internet, aby znemožnili demonštrantom v Minsku dohovoriť sa na trasách protestov.



Zatvorené boli aj niektoré stanice metra, čo podľa nich malo brániť v prístupe do centra metropoly. Pochod v Minsku venovali demonštranti politickým väzňom vo svojej krajine. Opozícia, ktorá protest zvolala, ich požiadala, aby si priniesli fotografie politických väzňov a kráčali popri zariadeniach, kde ich zadržiavajú.



Bieloruská ľudskoprávná organizácia Viasna informovala, že okrem Minsku boli demonštranti zadržaní aj ďalších mestách vrátane Vicebska a Homeľu.



Masové protesty vypukli v Bielorusku po zverejnení výsledkov prezidentských volieb, v ktorých Lukašenko podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil s vyše 80 percentami hlasov, zatiaľ čo jeho hlavnú súperku a súčasnú líderku opozície Sviatlanu Cichanovskú podporilo desať percent voličov. Kritici však tvrdia, že hlasovanie bolo zmanipulované.



Demonštrácie sa od vtedy konajú každý týždeň, pričom tie nedeľňajšie majú obvykle vysokú účasť. Predošlú nedeľu vyšlo do ulíc približne 100.000 ľudí, z ktorých približne 350 zadržala polícia. Demonštranti vyzývajú na prepustenie politických väzňov, odstúpenie Lukašenka a vypísanie nových slobodných a spravodlivých volieb, pripomína DPA.



Podľa Viasny je momentálne v Bielorusku vo väzbe 77 politických väzňov. Medzi nimi je aj manžel Cichanovskej, bloger a aktivista Siarhej Cichanovský, ktorému bieloruské úrady neumožnili kandidovať vo voľbách a tiež opozičná aktivistka Maryja Kalesnikavová, členka predsedníctva Koordinačnej rady bieloruskej opozície.