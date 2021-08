V Minsku dočasne zadržali novinárku a kameramana rakúskej stanice ORF

Minsk 11. augusta (TASR) – V bieloruskom hlavnom meste Minsk v pondelok dočasne zadržali a vzali na policajnú stanicu spravodajkyňu rakúskej verejnoprávnej stanice ORF a jej kameramana. Informovala o tom v utorok agentúra APA a potvrdilo to i tlačové oddelenie samotnej ORF.



„Policajti v civile zadržali včera na Námestí nezávislosti kameramana a novinárku rakúskej televízie, ktorá robila rozhovor s miestnou obyvateľkou," napísala v utorok popoludní na Twitteri bieloruská ľudskoprávna organizácia Viasna.



Rakúsku korešpondentku Carolu Schneiderovú spolu s jej kameramanom podľa ORF priviezli na policajnú stanicu, odkiaľ ich krátko po potvrdení ich akreditácie opäť prepustili.



O incidente bolo upovedomené rakúske veľvyslanectvo v Minsku i ministerstvo zahraničných vecí. „Rakúsko bieloruským úradom voči tomuto postupu okamžite tlmočilo protest," uviedol pre APA hovorca rezortu diplomacie. Krátkodobé zadržanie dvojice novinárov nazval „absolútne neprijateľným". Dodal, že novinárom by malo byť umožnené, aby mohli svoju prácu vykonávať bez obmedzení a takisto by mala byť zaistená sloboda médií v plnom rozsahu.



V Bielorusku sa nezávislé médiá dostali pod veľký tlak po tom, ako si svoju pozíciu - po spornom znovuzvolení vlani v auguste - upevnil autoritársky prezident Alexandr Lukašenko. Len počas júla vykonali bieloruské orgány vyše 200 razií v kanceláriách a bytoch novinárov a aktivistov.