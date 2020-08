V Minsku došlo k stretom medzi políciou a prívržencami opozície

Minsk 9. augusta (TASR) - V centre bieloruskej metropoly Minsk vypukli v nedeľu večer násilné strety medzi políciou a demonštrantmi, ktorí na výzvu opozície vyšli do ulíc, aby sa domáhali transparentného sčítania hlasov odovzdaných v nedeľných prezidentských voľbách.



Podľa agentúry RIA Novosti policajti pri svojom zásahu na Námestí víťazstva použili zábleskové granáty. Prívrženci opozície odpaľovali svetlice a hádzali ich smerom k bezpečnostným silám. Medzi demonštrantmi sú zranení.



Pri stéle Minsk - mesto hrdina v centre bieloruskej metropoly polícia voči demonštrantom použila slzotvorný plyn a následne ich začala zatýkať, dodala RIA Novosti.



Agentúra TASS v nedeľu podvečer informovala, že krátko pred zatvorením väčšiny volebných miestností polícia pre peších prehradila vstupy na Námestie nezávislosti v centre Minska, kde sa nachádza aj úrad vlády a sídlo Ústrednej volebnej komisie.



Mnohé médiá v nedeľu popoludní zverejnili fotografie a videá, ako na niektorých uliciach Minska stoja kolóny policajných skriňových nákladných áut, vodné delá i autobusy.



Ako informoval bieloruský spravodajský portál TUT.by, vodiči týchto vozidiel na otázku, prečo sú tam, odpovedali, že "idú rozháňať demonštrantov".



Po zásahu polície v Minsku sú zranení, polícia nasadila proti davu vodné delá

Demonštranti, ktorí sa v nedeľu večer na znak nesúhlasu s výsledkom prezidentských volieb v Bielorusku zišli v centre metropoly Minsk, začali stavať barikády z odpadkových košov. Informovala o tom agentúra RIA Novosti.



Na viacerých miestach v Minsku došlo k stretom medzi demonštrantmi a políciou, ktorá proti nim použila slzotvorný plyn, zábleskové granáty i vodné delá. Aktivisti odpaľujú svetlice, mávajú bieloruskými vlajkami a skandujú rôzne heslá.



Potýčky si vyžiadali niekoľko zranených. Došlo aj k zadržaniam. Neskôr v centre Minska polícia nasadila proti davu aj vodné delá, ktorými sa ich snažila vytlačiť z ulíc.



Podľa nezávislých médií v blízkosti stanice metra Nemiga policajná dodávka vrazila do davu ľudí.



Do nemocnice odtiaľ zatiaľ previezli jedného zraneného v bezvedomí. Ďalšia osoba utrpela otvorenú zlomeninu nohy, uviedla RIA Novosti. Do ľudí, ktorí sa zraneným snažili pomôcť, polícia hádzala zábleskové granáty. Dav následne začal skandovať: "Vrahovia!"



Na miesto tohto incidentu - v blízkosti stély pripomínajúcej hrdinstvo Minska - dorazilo podľa RIA Novosti najmenej 20 sanitiek aj hasičská autá.



Podobné potýčky vypukli aj v ďalších mestách Bieloruska, uviedli agentúry RIA Novosti a AP.



Podľa agentúry TASS je situácia v meste veľmi napätá. K zásahovým oddielom polície sa ako posily pridali aj jednotky ministerstva vnútra (OMON), ktoré sa spoločne snažia vytlačiť demonštrantov z centra mesta a rozohnať ich.



Polícia: Situácia v Minsku je pod kontrolou; Viasna hovorí o vyše 100 zadržaných

Počas nedeľných prezidentských volieb v Bielorusku a následných protestov, ktoré vypukli po oznámení tzv. exit polls, bolo políciou zadržaných vyše 100 osôb. Väčšina zo zadržaných sú volební pozorovatelia alebo novinári. S odvolaním sa na údaje centra pre ľudské práva Viasna o tom v noci na pondelok informoval spravodajský portál Meduza.io.



Podľa Viasny bolo v Minsku zadržaných najmenej 54 ľudí a v regiónoch ďalších najmenej 72 osôb.



Agentúra TASS v noci na pondelok informovala, že na bieloruskom ministerstve vnútra zasadol operatívny štáb, ktorý sa zaoberal situáciou v krajine po vyhlásení výsledkov prezidentských volieb. Agentúra BelTa neskôr vydala správu z ministerstva vnútra, že minská polícia má situáciu v hlavnom meste plne pod kontrolou.



Agentúra Interfax neskôr spresnila, že velenie polície v Minsku nemá informácie o tom, že by jej príslušníci v hlavnom meste použili voči demonštrantom vodné delá či zábleskové granáty. Nemá ani presné informácie o zranených. Potvrdila však, že na úradmi nepovolených zhromaždeniach došlo k zadržaniu ich účastníkov. Oficiálne údaje o tom budú k dispozícii až v pondelok ráno.



V Bielorusku nefunguje žiaden z webov významných médií. Od zhruba 21.00 h miestneho času nefunguje, ale len s problémami webová stránka štátnej agentúry BelTa, najväčší nezávislý portál TUT.by, ako aj médiá ako Naša Niva, Onlajner, Belorusskij partizan.



Ruské spravodajské portály informujú, že do ulíc Minska vyšli "tisíce ľudí", ktorí naďalej protestujú proti výsledkom volieb. Polícia sa ich neúspešne snaží rozptýliť, pričom údajne používa silu: vodné delá, slzotvorný plyn, zábleskové granáty a gumené projektily.



Zranenia len v Minsku utrpelo najmenej sedem ľudí. Triedu nezávislosti, ktorá je hlavnou tepnou mesta - blokujú bezpečnostné sily, uviedol portál Meduza.io. K demonštrantom sa v neskorých večerných hodinách pridali aj bajkeri a vodiči áut, ktoré v kolónach jazdia po meste a trúbia.



Objavili sa aj správy z regiónov, kde polícia údajne odmietla protestujúcich rozohnať. Stalo sa tak napr. v meste Kobrin.



V reakcii na tento vývoj bieloruská prezidentská kandidátka Svitlana Cichanovská vyzvala v noci na pondelok svojich podporovateľov a príslušníkov policajných síl, aby zabránili násiliu v uliciach bieloruských miest.



Cichanovská sa obrátila na políciu a požiadal jej príslušníkov, "aby si uvedomili, že sú súčasťou národa". Svojich voličov požiadala, aby predišli provokáciám, "lebo netreba dávať zámienku na násilie voči vám".



Vyjadrila tiež presvedčenie, že "Bielorusi sa zobudia zajtra v novej krajine a dúfam, že zajtra budú iba dobré správy".



"Zastavte násilie. V prvom rade, vy, príslušníci polície. Viem, že to dokážete," zdôraznila Cichanovská.



Vinu za zranenia ľudí podľa Cichanovskej nesie súčasné vedenie krajiny, ktoré "nie je schopné zaistiť bezpečnosť občanov a v mnohých ohľadoch takúto situáciu vyvolalo". "Ľudia nešli so zbraňami, majú zákonné právo ísť do ulíc svojho mesta a vyjadriť svoj názor." domnieva sa Cichanovská, ktorej štáb priznal, že nemá dostatok hodnoverných informácií o dianí v uliciach Minska.