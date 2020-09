V Minsku pochodovalo 100.000 ľudí, vyše 150 demonštrantov zadržali

Minsk 6. septembra (TASR) - Desaťtisíce ľudí demonštrovali v nedeľu vo viacerých bieloruských mestách proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi a požadovali jeho odstúpenie z funkcie. Do ulíc vyšli aj napriek varovaniu zo strany bezpečnostných síl, ktoré hrozili zásahmi, informovala agentúra DPA.



Počet demonštrantov dosiaľ nebol oficiálne zverejnený, podľa Alesa Bjaljackého, šéfa bieloruskej ľudskoprávnej organizácie Viasna, však len v Minsku vyšlo do ulíc vyše 100.000 ľudí.



Viasna zároveň informovala, že len v samotnom Minsku zadržala polícia na protestoch prinajmenšom 151 ľudí. Na svojej webstránke organizácia zverejnila aj zoznam týchto zadržaných. Figuruje medzi nimi aj členka opozičnej Koordinačnej rady Voľha Pavlovová. K zatýkaniam podľa Viasny došlo aj na demonštráciách v bieloruských mestách Hrodna, Baranavičy a Brest.



Hovorkyňa bieloruského ministerstva vnútra uviedla, že na nedeľných protestoch zadržali už vyše 100 osôb. Dodala však, že vzhľadom na to, že nepovolené protesty sa dosiaľ ešte neskončili, bude možno zadržaných aj viac.



V uliciach hlavného mesta Minsk pochodovali davy demonštrantov napriek nepriaznivému počasiu. Skandovali heslá ako "Bielorusko žije" a mávali historickými červeno-bielymi bieloruskými vlajkami, aké aktuálne používa opozícia. Protestný pochod, ktorý opozícia nazvala "Pochodom jednoty", prešiel okolo Lukašenkovej rezidencie - Paláca nezávislosti v centre Minsku - i neďalekého Námestia nezávislosti. Zúčastnila sa na ňom aj popredná predstaviteľka bieloruskej opozície Maryja Kalesnikavová.



"Toto more ľudí nemôže zastaviť vojenská technika, vodné delá, propaganda či zatýkanie. Väčšina Bielorusov si želá pokojné odovzdanie moci," povedala Kalesnikavová telefonicky agentúre AP.



Polícia okolie Lukašenkovej rezidencie už vopred uzavrela, pričom na miesto nasadila aj vodné delá a obrnené vozidlá. Demonštranti, ktorí sa pred palácom zišli, začali čoskoro aj odchádzať, informovala agentúra TASS.



Dodala, že na miesto dorazila poriadková polícia a začala zatýkať tých demonštrantov, ktorí tam ostali, a to výlučne mužov. Podľa agentúry TASS tak polícia na mieste zadržala prinajmenšom 20 demonštrantov a zároveň rozohnala demonštrantov neďaleko paláca. Použila aj paprikový sprej.



Polícia ohradila a ďalšie časti očakávaného protestného pochodu, a to barikádami a ostnatým drôtom a na miesta nasadila ťažkoodencov, píše DPA. Viacerých demonštrantov polícia podľa záberov z miesta zadržala a odviedla vo väzenských dodávkach či policajných autobusoch.



Videozáznamy, ktoré sa na internete objavili z mesta Hrodna, zachytávali, ako protestný pochod rozohnali ťažkoodenci- Objavili sa aj správy, že pri tom použili slzotvorný plyn. K tomu malo podľa predstaviteľov opozície dôjsť aj v meste Brest.



Masové protesty vypukli v Bielorusku po zverejnení výsledkov prezidentských volieb z 9. augusta. Lukašenko, ktorý je pri moci od roku 1994, vo voľbách podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil s vyše 80 percentami hlasov, zatiaľ čo jeho hlavnú súperku a súčasnú líderku opozície Sviatlanu Cichanovskú podporilo desať percent voličov. Kritici však tvrdia, že hlasovanie bolo zmanipulované. Uznať výsledky volieb odmietla aj Európska únia.