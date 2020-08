V Minsku protestujú proti Lukašenkovi desaťtisíce ľudí

Minsk 23. augusta (TASR) - Desaťtisíce demonštrantov v Bielorusku protestujúcich proti znovuzvoleniu prezidenta Alexandra Lukašenka vyšlo v nedeľu opäť do ulíc. Informovala o tom agentúra AFP.



Protestujúci, ktorí sa zhromaždili na Námestí nezávislosti v hlavnom meste Minsk, mávali bieloruskými vlajkami a žiadali Lukašenkovu rezignáciu, pričom kričali "sloboda" a "nezabudneme, neodpustíme". "Máme len dve požiadavky: férové voľby a koniec násilia," povedal pre AFP jeden z protestujúcich.



Podľa miestnych médií sa na nedeľňajších protestoch zúčastňuje viac než 100.000 ľudí.



Bezpečnostné zložky zablokovali mnohé stanice metra. Lokálne médiá zverejnili na sociálnych sieťach videá, na ktorých vidieť, ako sa k Námestiu nezávislosti blížia poriadkové sily so štítmi a vodnými delami. Šéf bieloruskej polície Ivan Kubrakov ľudí varoval, aby sa od uvedeného námestia držali ďalej. Tamojšie ministerstvo vnútra podľa agentúry DPA vyhlásilo: "Konanie hromadných podujatí je nelegálne, v prípade účasti bude z toho vyvodená zodpovednosť."



Ministerstvo obrany zase protestujúcim pohrozilo, že ak by malo dôjsť k nepokojom, na protestoch nebude zasahovať polícia, ale armáda. Ministerstvo taktiež avizovalo, že národné pamätníky z druhej svetovej vojny a sochy bude pred protestujúcimi chrániť armáda, napísala agentúra Reuters.



Bieloruská opozičná líderka Sviatlana Cichanovská výstrahy zo strany štátnych zložiek označila za "obvyklé zastrašovanie ľudí". "Bielorusi sa však už neboja a sú pripravení brániť svoje práva. Prezidentovi už nikto neverí," povedala v rozhovore pre agentúru BNS.