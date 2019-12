V Minsku sa konala ďalšia demonštrácia proti integrácii s Ruskom

Minsk 21. decembra (TASR) - Demonštranti v bieloruskom hlavnom meste Minsk sa v sobotu opäť zišli na protestnom pochode proti plánom na väčšiu integráciu medzi Bieloruskom a Ruskom.



Demonštrácia sa konala iba deň po tom, ako sa približne 1500 ľudí stretlo v piatok v bieloruskej metropole na pozadí schôdzky bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom v Petrohrade. Lídri tam rokovali o viacerých perspektívach užšej koexistencie oboch krajín.



Piatkové zhromaždenie bolo najväčším z troch decembrových demonštrácií, ktoré sa konali v Minsku, a to napriek policajným varovaniam, zatknutiam aktivistov a odmietnutiu úradov povoliť protestné akcie.



Polícia však piatkovú demonštráciu nerozohnala a ani nezatkla žiadnych jej účastníkov, informuje stanica Slobodná Európa.



Demonštranti v sobotu pochodovali od Októbrového námestia k Námestiu nezávislosti, kde sa konala samotná manifestácia. Protestujúci držali v rukách zakázané vlajky prvej nezávislej Bieloruskej republiky, ako aj zástavy Európskej únie s odkazmi adresovanými proti integrácii so susedným Ruskom.



Lukašenko sa s Putinom počas petrohradského samitu nezhodol na troch z 31 stratégií, pričom najpálčivejšími zostali nedoriešené otázky plynu, ropy a daní.



Najnovšie rozhovory Lukašenka s Putinom sa uskutočnili po tom, ako títo lídri nedospeli k dohode ani počas bilaterálneho stretnutia, ktoré sa konalo 7. decembra v ruskom čiernomorskom letovisku Soči.



Prezidenti dúfali, že podpíšu dohodu pri príležitosti 20. výročia nastolenia Zväzového štátu Ruska a Bieloruska, ktorý však doteraz existuje zväčša len formálne a je predmetom súčasného dialógu. Obe krajiny sú blízkymi spojencami a ich spoločné hranice sú otvorené na základe dohovoru o colnej únii.



K demonštráciám došlo mesiac po tom, ako do dolnej komory bieloruského parlamentu nezvolili žiadnych zástupcov z opozičného spektra.



Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorá monitorovala bieloruské voľby zo 17. novembra, vyhlásila, že hlasovanie nespĺňalo demokratické normy.