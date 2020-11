V Minsku zadržali počas protestov proti Lukašenkovi desiatky ľudí

Minsk 15. novembra (TASR) - Desiatky ľudí zadržali príslušníci bieloruskej polície počas nedeľňajšieho protestu proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi a jeho režimu v Minsku. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne médiá a očitých svedkov.



Videá na sociálnej sieti Telegram ukazovali uniformovaných policajtov, ktorí v metropole Minsk voči pokojne protestujúcim ľuďom nasadili slzotvorný plyn a takýmto spôsobom rozohnali viacero zhromaždení. Podľa agentúry DPA bolo do poludnia zadržaných najmenej 30 osôb. Protesty sa okrem Minsku konali aj v ďalších mestách v krajine - aktuálne išlo už o 99. protest v poradí.



V Minsku bolo uzatvorených znova najmenej 15 staníc metra s cieľom zabrániť demonštrantom dostať sa do centra mesta. Už ráno došlo k rozsiahlemu odpájaniu mobilného internetu, čo malo ľuďom takisto sťažiť účasť na protestoch. Uzatvorených bolo pomocou ťažkej techniky navyše viacero ulíc a námestí.



Od prezidentských volieb z 9. augusta, v ktorých podľa oficiálnych výsledkov vyhral s 80,1 percentami hlasov 66-ročný Lukašenko, sa v Bielorusku konajú masové protesty a krajina sa nachádza v hlbokej vnútropolitickej kríze. Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská v obavách z vlastnej bezpečnosti po voľbách odišla do Litvy. Podľa Cichanovskej bolo od sporných volieb zatknutých asi 18.000 ľudí. Ľudskoprávne skupiny uvádzajú, že mnohí zadržaní sú podrobovaní bitkám a iným formám nepatričného zaobchádzania.



Najnovšie protesty rozpútala smrť 31-ročného Bielorusa Ramana Bandarenku, ktorý zomrel v nemocnici vo štvrtok po útoku neznámych maskovaných mužov v Minsku. Ministerstvo vnútra zodpovednosť za Bandarenkovu smrť odmietlo s tým, že podľa neho zahynul v potýčke s civilistami. Podľa demonštrantov ho zbili príslušníci ozbrojených síl.



EÚ, ktorá Lukašenka za víťaza neuznáva, už uvalila adresné sankcie na niekoľkých vysokopostavených predstaviteľov bieloruského režimu vrátane Lukašenka, ktorý vedie túto bývalú sovietsku republiku už 26 rokov.